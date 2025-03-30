https://ria.ru/20250330/musulmane-2008286528.html

Мусульмане в Таджикистане отмечают окончание священного месяца Рамадан

Мусульмане в Таджикистане отмечают окончание священного месяца Рамадан - РИА Новости, 30.03.2025

Мусульмане в Таджикистане отмечают окончание священного месяца Рамадан

Мусульмане Таджикистана отмечают в воскресенье один из своих значимых праздников – Ид аль-Фитр или иди Рамадан. Празднику предшествовал великий пост, который... РИА Новости, 30.03.2025

2025-03-30T12:59:00+03:00

2025-03-30T12:59:00+03:00

2025-03-30T22:25:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 30 мар – РИА Новости. Мусульмане Таджикистана отмечают в воскресенье один из своих значимых праздников – Ид аль-Фитр или иди Рамадан. Празднику предшествовал великий пост, который мусульмане держали с 1 марта, передает корреспондент РИА Новости. С раннего утра верующие отправились в мечети на праздничные молитвы, только в душанбинской соборной мечети их собралось более 5000. Праздничный намаз (молитву) прочитал там главный улем Таджикистана Саидмукаррам Абдулкодирзода, призвавший прихожан к благочестию, помощи бедным, борьбе с расточительству и уважению к культуре и традициям таджикского народа. После мечети многие верующие отправились на кладбище, традиционно посетить могилы родных и близких и прочитать там поминальную молитву. Сегодня двери всех домов мусульман открыты, в традициях этого праздника – любой прохожий может зайти, помолиться и присоединиться к праздничному столу. Накануне, президент страны Эмомали Рахмон отметил, что таджики, как культурная и цивилизационная нация, должны быть благодарны за то, что имеют государство, народ и древнюю историю. В более чем 10,2 миллионном Таджикистане 99,5% населения составляют мусульмане, В настоящее время в стране действует около 3 000 мечетей, из которых 259 являются соборными.

https://ria.ru/20250329/uraza-bayram-1866604876.html

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таджикистан

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

таджикистан, эмомали рахмон, ураза-байрам, ислам