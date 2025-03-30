https://ria.ru/20250330/aziya-2008156109.html
Азиатская НАТО в том же расстройстве чувств, что и европейская
Азиатская НАТО в том же расстройстве чувств, что и европейская - РИА Новости, 30.03.2025
Азиатская НАТО в том же расстройстве чувств, что и европейская
Все знают, что для прошлой и нынешней администрации США главный стратегический конкурент — это Китай. Все слышали, что команда Трампа старается избавиться от... РИА Новости, 30.03.2025
2025-03-30T08:00:00+03:00
2025-03-30T08:00:00+03:00
2025-03-30T08:02:00+03:00
аналитика
китай
сша
южная корея
пит хегсет
юн сок ель
фердинанд маркос
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1d/2008164492_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_8f970295c8a7dd758d8863dea163e734.jpg
Все знают, что для прошлой и нынешней администрации США главный стратегический конкурент — это Китай. Все слышали, что команда Трампа старается избавиться от гири на ногах в виде конфликта на Украине, чтобы затем плотно заняться Китаем. Так?Так, но это в целом. А вот как оно обстоит конкретно? И особенно — в союзе с кем Китаем будут "заниматься"? Здесь есть смысл посмотреть на нынешнюю поездку министра обороны США Пита Хегсета. Поездка стартовала с Гавайев и Гуама, а дальше — вперед, в Азию, в частности, в пятницу министр появился в столице Филиппин Маниле.Но почему нарушен ритуал, когда в Азии министры обороны ехали в Южную Корею и Японию? Так-то традиции Хегсет соблюдает, сначала посетил союзников по НАТО в Европе (в феврале), а вот в Азии никакой Южной Кореи в программе нет, вместо нее Филиппины, ну и та же Япония.Что не так с Южной Кореей? А все не так. Мы видим там системный кризис не просто политической машины, а всего дальнейшего курса страны. И кризис этот возник ровно потому, что прежние администрации США гнули и наклоняли Сеул к означенной выше цели — противостоянию с Китаем.Вышло из этого вот что: Хегсету попросту не с кем там было бы говорить. Верхушечный кризис стартовал 3 декабря, когда президент Юн Сок Ёль попытался разогнать парламент, но провалился и попал под импичмент. На сегодняшний день его продолжают — не очень успешно — судить, а у здания суда кипят демонстрации двух примерно равных политических сил, вошедших в клинч.Одна сила выступает за диалог с Северной Кореей, балансирование между всеми государствами, важными для выживания страны: Китаем, США, Японией, Россией. Вторая — ну, мы это видели: Южную Корею превращали в азиатскую Украину, ощетинивавшуюся против Китая, России и так далее. И президент Юн Сок Ёль шел именно этой дорогой, его притормаживали, он решил тормозящих убрать с дороги и ввести нечто вроде диктатуры. Итог: непонятно, то ли будут досрочные президентские выборы, то ли что-то другое, похуже. Хегсету ехать туда точно не надо было.За южнокорейским двоевластием стоят экономические реалии: первый торговый партнер страны — Китай, с товарооборотом в 328 миллиардов долларов. Но при этом тот же Китай перехватил у Южной Кореи технологическое и рыночное лидерство, продавая по всему миру все больше телевизоров, смартфонов, автомобилей, полупроводников, кораблей — в общем, всего, чем раньше гордились корейцы.Возникает вопрос: как стране дальше жить? Вариантов два. Или интегрироваться в единую технологическую и производственную систему с Китаем (и прочими соседями), или — если с Китаем полагается враждовать — в экономике ориентироваться только на США (и прочий Запад), а о Китае забыть.И до смешного похожий кризис на Филиппинах. Нынешние власти страны попали в ту же ловушку: Китай или США (во втором варианте — идти против Китая, задирать его всеми способами). На Америку ориентируется команда действующего президента Фердинанда Маркоса. Но команда эта проделала нечто похожее на разгон парламента в Южной Корее — учинила полицейскую операцию по вывозу из страны бывшего президента, Родриго Дутерте, лидера противоположной команды, для предания его международному трибуналу в Гааге. А тот ориентировался на Китай и прочее мировое большинство.Результат на сегодняшний день: в стране нет массовых демонстраций, но есть нечто похуже — развал политических структур на два блокирующих друг друга лагеря. При этом Маркос сам себя ослабил, даже противники Дутерте говорят: мол, если судить бывшего президента, то только дома, а вот выдача каким-то иностранцам — это стыдно и не по-мужски.Кризис только начинается. Но пока что Америке осталось лишь по полной программе отработать замену одного союзника на другого: в Маниле Хегсет сообщил всем азиатским партнерам, что США — с ними против "агрессии Китая". И там же он объявил, что в предстоящих морских маневрах двух стран будут задействованы новые противокорабельные ракеты NMESIS, которые для местных военных выглядят чудо-оружием. Останутся ли ракеты на филиппинской земле — вопрос интересный.Далее министр отправился в Токио — кстати, вы будете смеяться, но в Японии тоже кризис (давний и вялотекущий), и по тем же глубинным причинам: неясно, как дальше жить и с кем дружить.Что мешает как Южной Корее, так и Японии, Филиппинам и прочим союзным Америке тихоокеанским странам полностью украинизироваться в будущем разбирательстве США с Китаем? Простая реальность: тогда надо идти к Америке на полное содержание, в то время как США требуют ровно обратного — платите. Ну нет у Америки больше столько денег и прочих возможностей.И если вспомнить ход поездки Хегсета в Европу, в НАТО, то там очень даже слышны были речи о том, что деньги счет любят. То есть нынешняя Америка режет бюджеты и ждет от союзников прощания с халявой. Вдобавок в США начинается переход к новой экономической модели, когда не будет никакой экономической интеграции с партнерами по военно-политическим соображениям. Импорт от этих партнеров швыряют под таможенные пошлины — пусть переводят производства в США. Займет этот переход много лет. И это касается, например, автомобилей — привет тем же Японии и Южной Корее. Так что золотой когда-то американский рынок сбыта не светит даже союзникам.Поэтому общее настроение в Азии — той, которая раньше считалась аналогом НАТО: надо тормозить, сдавать назад, балансировать и договариваться с Китаем как минимум о снижении напряженности. И вот мы видим оживление идеи зоны свободной торговли Китая, Японии и Южной Кореи, с соответствующими встречами глав государств и министров иностранных дел. И это после нагнетания враждебности, которое у Китая с Японией, в частности, длилось лет шесть. Говорят и о некоем возрождении китайско-южнокорейской дружбы. То есть "Украиной Азии" сейчас не надо быть никому — экономически невыгодно. Знаем, плавали, и кончается это плавание плохо.И последнее. Нетрудно заметить, что развал и шатания в "азиатской НАТО" происходят примерно по той же схеме, что и просто в НАТО. Разница на Востоке только в чисто азиатском стиле поведения — без тех непристойных истерик с рычанием, что мы сейчас наблюдаем на европейском конце континента.
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https://ria.ru/20250325/razvedka-2007247599.html
https://ria.ru/20250307/ssha-2003539005.html
https://ria.ru/20250120/filippiny-1994684088.html
https://ria.ru/20250327/japonija-2007598171.html
https://ria.ru/20250329/dzhonson-2008147051.html
https://ria.ru/20250222/timor-2000950514.html
китай
сша
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Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
аналитика, китай, сша, южная корея, пит хегсет, юн сок ель, фердинанд маркос, нато
Аналитика, Китай, США, Южная Корея, Пит Хегсет, Юн Сок Ель, Фердинанд Маркос, НАТО
Все знают, что для прошлой и нынешней администрации США главный стратегический конкурент — это Китай. Все слышали, что команда Трампа старается избавиться от гири на ногах в виде конфликта на Украине, чтобы затем плотно заняться Китаем. Так?
Так, но это в целом. А вот как оно обстоит конкретно? И особенно — в союзе с кем Китаем
будут "заниматься"? Здесь есть смысл посмотреть на нынешнюю поездку министра обороны США Пита Хегсета
. Поездка стартовала с Гавайев
и Гуама
, а дальше — вперед, в Азию
, в частности, в пятницу министр появился в столице Филиппин Маниле
.
Но почему нарушен ритуал, когда в Азии министры обороны ехали в Южную Корею
и Японию
? Так-то традиции Хегсет соблюдает, сначала посетил союзников по НАТО
в Европе
(в феврале), а вот в Азии никакой Южной Кореи в программе нет, вместо нее Филиппины, ну и та же Япония.
Что не так с Южной Кореей? А все не так. Мы видим там системный кризис не просто политической машины, а всего дальнейшего курса страны. И кризис этот возник ровно потому, что прежние администрации США гнули и наклоняли Сеул
к означенной выше цели — противостоянию с Китаем.
Вышло из этого вот что: Хегсету попросту не с кем там было бы говорить. Верхушечный кризис стартовал 3 декабря, когда президент Юн Сок Ёль
попытался разогнать парламент, но провалился и попал под импичмент. На сегодняшний день его продолжают — не очень успешно — судить, а у здания суда кипят демонстрации двух примерно равных политических сил, вошедших в клинч.
Одна сила выступает за диалог с Северной Кореей, балансирование между всеми государствами, важными для выживания страны: Китаем, США, Японией, Россией
. Вторая — ну, мы это видели: Южную Корею превращали в азиатскую Украину
, ощетинивавшуюся против Китая, России и так далее. И президент Юн Сок Ёль шел именно этой дорогой, его притормаживали, он решил тормозящих убрать с дороги и ввести нечто вроде диктатуры. Итог: непонятно, то ли будут досрочные президентские выборы, то ли что-то другое, похуже. Хегсету ехать туда точно не надо было.
За южнокорейским двоевластием стоят экономические реалии: первый торговый партнер страны — Китай, с товарооборотом в 328 миллиардов долларов. Но при этом тот же Китай перехватил у Южной Кореи технологическое и рыночное лидерство, продавая по всему миру все больше телевизоров, смартфонов, автомобилей, полупроводников, кораблей — в общем, всего, чем раньше гордились корейцы.
Возникает вопрос: как стране дальше жить? Вариантов два. Или интегрироваться в единую технологическую и производственную систему с Китаем (и прочими соседями), или — если с Китаем полагается враждовать — в экономике ориентироваться только на США (и прочий Запад), а о Китае забыть.
И до смешного похожий кризис на Филиппинах. Нынешние власти страны попали в ту же ловушку: Китай или США (во втором варианте — идти против Китая, задирать его всеми способами). На Америку
ориентируется команда действующего президента Фердинанда Маркоса
. Но команда эта проделала нечто похожее на разгон парламента в Южной Корее — учинила полицейскую операцию по вывозу из страны бывшего президента, Родриго Дутерте
, лидера противоположной команды, для предания его международному трибуналу в Гааге
. А тот ориентировался на Китай и прочее мировое большинство.
Результат на сегодняшний день: в стране нет массовых демонстраций, но есть нечто похуже — развал политических структур на два блокирующих друг друга лагеря. При этом Маркос сам себя ослабил, даже противники Дутерте говорят: мол, если судить бывшего президента, то только дома, а вот выдача каким-то иностранцам — это стыдно и не по-мужски.
Кризис только начинается. Но пока что Америке осталось лишь по полной программе отработать замену одного союзника на другого: в Маниле Хегсет сообщил всем азиатским партнерам, что США — с ними против "агрессии Китая". И там же он объявил, что в предстоящих морских маневрах двух стран будут задействованы новые противокорабельные ракеты NMESIS, которые для местных военных выглядят чудо-оружием. Останутся ли ракеты на филиппинской земле — вопрос интересный.
Далее министр отправился в Токио
— кстати, вы будете смеяться, но в Японии тоже кризис (давний и вялотекущий), и по тем же глубинным причинам: неясно, как дальше жить и с кем дружить.
Что мешает как Южной Корее, так и Японии, Филиппинам и прочим союзным Америке тихоокеанским странам полностью украинизироваться в будущем разбирательстве США с Китаем? Простая реальность: тогда надо идти к Америке на полное содержание, в то время как США требуют ровно обратного — платите. Ну нет у Америки больше столько денег и прочих возможностей.
И если вспомнить ход поездки Хегсета в Европу, в НАТО, то там очень даже слышны были речи о том, что деньги счет любят. То есть нынешняя Америка режет бюджеты и ждет от союзников прощания с халявой. Вдобавок в США начинается переход к новой экономической модели, когда не будет никакой экономической интеграции с партнерами по военно-политическим соображениям. Импорт от этих партнеров швыряют под таможенные пошлины — пусть переводят производства в США. Займет этот переход много лет. И это касается, например, автомобилей — привет тем же Японии и Южной Корее. Так что золотой когда-то американский рынок сбыта не светит даже союзникам.
Поэтому общее настроение в Азии — той, которая раньше считалась аналогом НАТО: надо тормозить, сдавать назад, балансировать и договариваться с Китаем как минимум о снижении напряженности. И вот мы видим оживление идеи зоны свободной торговли Китая, Японии и Южной Кореи, с соответствующими встречами глав государств и министров иностранных дел. И это после нагнетания враждебности, которое у Китая с Японией, в частности, длилось лет шесть. Говорят и о некоем возрождении китайско-южнокорейской дружбы. То есть "Украиной Азии" сейчас не надо быть никому — экономически невыгодно. Знаем, плавали, и кончается это плавание плохо.
И последнее. Нетрудно заметить, что развал и шатания в "азиатской НАТО" происходят примерно по той же схеме, что и просто в НАТО. Разница на Востоке
только в чисто азиатском стиле поведения — без тех непристойных истерик с рычанием, что мы сейчас наблюдаем на европейском конце континента.