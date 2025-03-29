https://ria.ru/20250329/zaluzhnyy-2008176649.html

В Раде рассказали о возможной торговле оружием при участии Залужного

В Раде рассказали о возможной торговле оружием при участии Залужного - РИА Новости, 29.03.2025

В Раде рассказали о возможной торговле оружием при участии Залужного

Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский поделился информацией о возможной торговле оружием при участии... РИА Новости, 29.03.2025

2025-03-29T21:07:00+03:00

2025-03-29T21:07:00+03:00

2025-03-29T21:07:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский поделился информацией о возможной торговле оружием при участии экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. "Публикую информацию... про продажу оружия с участием Залужного и, возможно, связь со смертью (бывшего министра МВД Украины Дениса - ред.) Монастырского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Дубинский утверждает, что скрины документов, которые якобы содержат материалы из дела Службы безопасности Украины о госизмене, ему передали его читатели. При этом в опубликованных депутатом файлах не указывается, в отношении кого ведется следствие. В материалах приводится переписка, которая говорит о якобы "заказном" характере смерти Монастырского. Утверждается, что Монастырского вероятно заказали глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов или сам Залужный, из-за расследования в отношении их о торговле оружием, которым они якобы занимались вместе с "людьми из Пентагона". Ранее Дубинский обвинил Владимира Зеленского в убийстве нескольких политиков, журналистов, в том числе бывшего министра МВД Украины Дениса Монастырского. Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал 18 января 2023 года возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям, в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей. Ранее американский журналист Такер Карлсон заявлял, что Украина продала огромную долю поставленного США и НАТО оружия на черном рынке, хотя Вашингтон несет обязательство контролировать передаваемую Киеву военную помощь. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина продает оружие на Ближний Восток, откуда оно поступает куда угодно. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на черный рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В конце октября 2022 года комиссар Центральной уголовной полиции Финляндии Кристер Ахлгрен в интервью изданию Yle заявил, что поставленное Украине вооружение может находиться в руках финского криминала. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и бывший тогда замглавы польского МВД Мачей Вонсик. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003679842.html

https://ria.ru/20250309/zelenskij-2003914491.html

https://ria.ru/20250304/ukraina-2002878692.html

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украина, россия, сша, денис монастырский, александр дубинский, валерий залужный, нато, евросоюз, верховная рада украины, в мире