https://ria.ru/20250329/pobeda-2008003381.html

"Осталось 20 дней". У России отобрали "Победу"

"Осталось 20 дней". У России отобрали "Победу" - РИА Новости, 29.03.2025

"Осталось 20 дней". У России отобрали "Победу"

Президент Молдавии Майя Санду решила уничтожить оппозицию за полгода до парламентских выборов. Главный удар пришелся по пророссийскому блоку "Победа". Некоторые РИА Новости, 29.03.2025

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2025-03-29T08:02:00+03:00

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Михаил Катков. Президент Молдавии Майя Санду решила уничтожить оппозицию за полгода до парламентских выборов. Главный удар пришелся по пророссийскому блоку "Победа". Некоторые лидеры организации успели уехать за границу, но не все. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Ночной рейсВечером 25 марта башкана (главу) Гагаузии Евгению Гуцул на трое суток задержали в аэропорту — она должна была улететь в Стамбул на Международный журналистский конгресс. Затем суд решил арестовать ее на 20 дней. Как уточнили в Национальном центре по борьбе с коррупцией, обвинения связаны с финансовыми нарушениями во время избирательной кампании 2023 года.Для Гуцул это уже второе уголовное дело. Первое возбудили из-за того, что она якобы приняла от опального олигарха Илана Шора 9,74 миллиона леев (45,3 миллиона рублей) для партии "Шор". По версии властей, деньги предназначались для организации акций протеста и неофициальных выплат членам территориальных отделений организации. Приговор ждут в июле. Из-за всего этого Гуцул, избранная два года назад главой Гагаузии, до сих пор не приступила к работе в правительстве.В Комрате несколько сотен ее сторонников провели митинг. "Нужно понимать, какую цель они поставили — ликвидировать автономию. Нам доверяют только изучать язык, петь и танцевать. Нам показывают, кто здесь хозяин. Хотят унизить, опозорить статус башкана. По два-три часа задерживают на таможнях депутатов Народного собрания", — возмутился председатель местного парламента Дмитрий Константинов."Партия социалистов выражает решительный протест против незаконного ареста башкана Гагаузии. Этот вопиющий акт политического преследования со стороны диктаторского режима Майи Санду является очередным свидетельством агонии и страха властей перед предстоящими парламентскими выборами", — заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.Правящая партия "Действие и солидарность" разрушила отношения с Гагаузией и арест Гуцул только усилит негодование населения региона, продолжил он. "Центральные власти страны в течение последних четырех лет последовательно разрушали отношения с Гагаузией, демонстрируя откровенное пренебрежение конституционными правами автономии. Регион подвергается беспрецедентному давлению, его полномочия систематически урезаются, несмотря на четкие законодательные гарантии. <…> Незаконное задержание главы автономии <...> углубит кризис между Кишиневом и Гагаузией", — заключил бывший глава государства.Трое в лодкеГуцул обратилась за поддержкой к международному сообществу. Так, в письме к Владимиру Путину она указала, что для Гагаузии наступил судьбоносный момент, поэтому нужна помощь "лидера великой державы"."Мое задержание по абсурдным и политически мотивированным обвинениям стало лишь звеном в цепи масштабной и циничной кампании центральных властей Молдовы по уничтожению Гагаузской автономии. <…> От имени гагаузского народа, который никогда не изменял своим историческим друзьям, мы обращаемся к Вам, уважаемый Владимир Владимирович, с призывом: используйте весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов для давления на молдавские власти с целью немедленного прекращения политических репрессий и моего скорейшего освобождения", — написала глава Гагаузии.Еще одно послание она направила президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. В частности, там говорится: "Уверена: в этот критический момент, когда гагаузский народ сталкивается с угрозой утраты своей автономии, своей идентичности и своего будущего, вы, господин президент, и весь братский турецкий народ не останетесь безучастными. Мы надеемся на ваш голос, на ваш авторитет, на вашу международную поддержку. Гагаузия нуждается в Турции — как и много лет назад, когда голос Анкары помог сохранить мир и справедливость".В феврале Гуцул призывала Дональда Трампа ввести санкции против властей Молдавии — за политические преследования.Неуловимые мстителиВ преступной связи с Шором обвинили и других видных оппозиционеров.Депутата от партии "Возрождение" Александра Нестеровского приговорили к 12 годам. В суд он не явился. Власти считают, что парламентарий может скрываться в посольстве России, Приднестровье или за границей.Депутата и одного из лидеров партии "Шор" Марину Таубер еще не осудили. Она улетела в Турцию 7 января и не вернулась. Ее адвокат признался 27 марта, что не знает, где находится его подзащитная. Также в неизвестном направлении скрылась депутат Ирина Лозован, которой 31 марта должны были вынести приговор за попытку подкупа мэра Окницы.Кроме того, в Стамбул пытался улететь председатель партии "Шанс" Алексей Лунгу. Его не пустили — вручили повестку на допрос прямо в аэропорту.Все они входят в блок "Победа", учредительный съезд которого прошел год назад в Москве. Но бороться за сближение с Москвой и ЕАЭС этой организации не позволили. ЦИК не допустил кандидата "Победы" до президентских выборов, а к парламентским блок, скорее всего, вовсе запретят — депутаты уже утвердили соответствующий законопроект в первом чтении.Бег с препятствиямиМолдавский политический аналитик Дмитрий Кисеев в беседе с РИА Новости отметил: в республике считается нормой исчезновение политиков и бизнесменов накануне вынесения им приговора. Однако Санду хочет превратить процесс над соратниками Шора в предвыборную акцию."Прежде всего она не допустит их до голосования. Кроме того, попытается доказать своим избирателям, что при ней преступники сидят в тюрьме, а не отдыхают за границей. Именно об этом сейчас твердит государственная пропаганда. При этом реальных оснований для задержания Гуцул не было. Очевидно, что решение суда — политически мотивированное", — говорит эксперт.Вместе с тем, считает он, на Гагаузии репрессии в отношении Гуцул отразятся не сильно. Автономией продолжит управлять заместитель башкана. При этом у Санду как не было, так и не будет влияния на регион, поскольку вся местная элита настроена против нее.Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова полагает, что президент Молдавии вышла на новый уровень в борьбе с демократией в республике. "Санду нервничает, так как ее популярность падает, а Дональд Трамп не оказывает той поддержки, которая была при Джо Байдене. Евросоюзу сейчас тоже не до Кишинева. В результате Санду решила просто избавиться от оппозиции. Удар по Гуцул оказался особенно вопиющим проявлением репрессий, так как власти даже не могут толком объяснить, за что ее арестовали. Прокуроры выдвинули требования по двум делам, между которыми невозможно найти отличия", — сказала она РИА Новости.Россия хочет помочь Гуцул, но возможностей для этого мало. В частности, Санду до сих пор не приняла от посла Олега Озерова верительные грамоты.

https://ria.ru/20250325/moldaviya-2006969384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

в мире, молдавия, евгения гуцул, гагаузия, майя санду, илан шор, россия