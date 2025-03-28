https://ria.ru/20250328/uran-2008063955.html

Южная Корея в 1994 году обсуждала покупку урана у России

Южная Корея в 1994 году обсуждала покупку урана у России - РИА Новости, 28.03.2025

Южная Корея в 1994 году обсуждала покупку урана у России

Южная Корея в 1994 году обсуждала покупку у России урана, который извлекался из ядерного оружия, выводившегося тогда с территории Украины, свидетельствуют... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T23:51:00+03:00

2025-03-28T23:51:00+03:00

2025-03-28T23:55:00+03:00

россия

украина

южная корея

виктор михайлов

техснабэкспорт

госдума рф

верховная рада украины

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113124/44/1131244434_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_172685d5cd6b2e696b1a0f33e65edef9.jpg

СЕУЛ, 28 мар - РИА Новости. Южная Корея в 1994 году обсуждала покупку у России урана, который извлекался из ядерного оружия, выводившегося тогда с территории Украины, свидетельствуют документы тридцатилетней давности, рассекреченные и опубликованные сегодня министерством иностранных дел Республики Корея. "Зампредседателя комитета Национального собрания по международным делам и объединению Кан Син Чжо посетил Россию (28 января - 4 февраля, 19 - 22 апреля 1994 года). Встретился с замглавы администрации президента России, членами комитета Госдумы по международным делам... гендиректором Техснабэкспорта (государственная корпорация по экспорту урана)... Проведены консультации по вопросам возврата основной части долга и процентов по кредиту, выданному России, а также по вопросу продажи Южной Корее урана, извлеченного из разобранных российских ядерных боеголовок", - говорится в кратком содержании сборника документов о корейско-российских отношениях за 1994 год. Как уточняет информационное агентство "Ньюс уан", ознакомившееся с полным текстом документов, предложение касалось продажи Южной Корее высокообогащенного урана, извлекаемого, в том числе, из ядерного оружия, которое ранее размещалось на территории Украины и затем было выведено обратно в РФ. Вопрос обсуждался с Альбертом Шишкиным, при котором "Техснабэкспорт" начал в 1993 году поставки урановой продукции Сеулу, и был одобрен российским министром по атомной энергии Виктором Михайловым. "Что касается продажи Южной Корее урана, извлеченного из российских и украинских ядерных боеголовок и других объектов разукомплектования, то в связи с поддержкой министра Михайлова гендиректор Шишкин предложил следующее. Объем продажи: 50 тонн высокообогащенного урана, что при переработке в низкообогащенный уран для атомной генерации даст 1500 тонн. Срок поставки: в течении 10 лет. Ежегодные поставки низкообогащенного урана по 150 тонн", - утверждается в документе, изображение которого опубликовало агентство. Согласно документу, предложение России предполагало подписание межправительственного соглашения с Южной Кореей до заключения договора на поставку. Кроме того, требовалось провести дополнительные консультации по стоимости и техническим аспектам между властями, а также "Техснабэкспортом" и южнокорейским электроэнергетическим монополистом KEPCO. Данное предложение, как отмечает агентство, было сделано на фоне обсуждения путей возврата южнокорейского кредита, выданного ранее СССР, а также вывода и утилизации ядерного оружия с территории Украины. Однако сделка, "по-видимому, фактически не реализовалась, что объясняют влиянием международного сообщества, опасавшегося, что высокообогащенный уран может использоваться в военных целях". Межправительственное соглашение о сотрудничестве России и Южной Кореи в области мирного использования атомной энергии, допускающее при соблюдении Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) экспорт, в том числе, высокообогащенного урана, было подписано и вступило в силу лишь в 1999 году. При этом советский долг погашался преимущественно поставками военной техники. При подготовке к установлению дипломатических отношений в 1990 году Республика Корея согласилась предоставить Советскому Союзу кредит на три миллиарда долларов: один миллиард наличными и два миллиарда в виде займов на закупку южнокорейских товаров. К моменту распада СССР была использована практически половина этой суммы – 1,466 миллиарда, после чего выдача новых займов прекратилась. Из-за экономических сложностей к середине 1995 года Россия смогла вернуть лишь 19,1 миллиона наличными и 12,7 миллиона алюминием, после чего стороны достигли соглашения о возврате части долга на сумму в 450 миллионов долларов сырьем и промышленной продукцией, в основном военной. В 2002 году было решено осуществить новые поставки техники на 534 миллионов, но в счет долга засчитывалась лишь половина стоимости, остальные 50% Южная Корея оплачивала из своего бюджета. К 2003 году сумма долга вместе накопившимися процентами выросла до 2,24 миллиарда, и для его эффективного обслуживания 660 миллионов было решено списать, а оставшуюся сумму выплачивать равными долями по 70 миллионов с 2007 по 2025 годы. После распада СССР на территории Украины оставался значительный ядерный арсенал, насчитывавший 1612 боезарядов для тактических и межконтинентальных баллистических ракет, что превышало ядерные арсеналы Великобритании, Франции и КНР вместе взятых. В соответствии с Беловежским соглашением и Соглашением о совместных мерах в отношении ядерного оружия от 21 декабря 1991 г. Россия, Украина, Казахстан и Белоруссия договорились о выводе тактического ядерного оружия в Российскую Федерацию как государство-продолжатель Советского Союза. Вывод 372 боезарядов с территории Украины был завершен к маю 1992 г. Тогда же бывшие советские республики и США подписали Лиссабонский протокол к Договору СНВ-1 от 31 июля 1991 года, согласно которому они наряду с Россией и США становились участницами Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. Подписав Лиссабонский протокол, а также связанные с ним письменные заявления, Украина, Казахстан и Белоруссия обязались присоединиться к ДНЯО и добровольно отказаться от своего права на обладание ядерным оружием, оставив его только за Российской Федерацией. Все ядерные боезаряды, находившиеся на их территории, было решено вывезти в РФ и уничтожить в течение семилетнего периода сокращений, предусмотренного СНВ-1. По завершении ратификации Верховной Радой Лиссабонского протокола, а также принятия закона о присоединении Украины к ДНЯО, произошел обмен ратификационными грамотами по договору СНВ-1, после чего он вступил в силу. 5 декабря 1994 года на саммите Совета по обеспечению сотрудничества в Европе в Будапеште США, Великобритания, Россия и Украина также подписали Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к ДНЯО, после чего ядерное оружие начало выводится с украинской территории. Последний ядерный боеприпас был перевезен в РФ к 21 мая 1996 года. Соглашение об использовании высокообогащенного урана, извлеченного из ядерного оружия, было заключено правительствами России и США 18 февраля 1993 года. Оно предусматривало переработку на российских предприятиях высокообогащенного урана в низкообогащенный для его последующего использования в качестве топлива в атомных реакторах по контрактам Министерства энергетики США и частных фирм. В 1994 году "Техснабэкспорт" подписал соответствующее соглашение с американской обогатительной корпорацией USEC. Поставки по нему осуществлялись до конца 2013 г. Всего из демонтированных боеголовок было переработано 500 тонн высокообогащенного урана.

https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html

https://ria.ru/20250129/uran-1996182819.html

https://ria.ru/20250203/rossija-1996945961.html

https://ria.ru/20250219/rossija-2000221685.html

россия

украина

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, южная корея, виктор михайлов, техснабэкспорт, госдума рф, верховная рада украины, в мире, уран