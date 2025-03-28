https://ria.ru/20250328/turkmeniya-2007853480.html

СМИ: президент Туркмении подтвердил курс на развитие сотрудничества с ЕС

СМИ: президент Туркмении подтвердил курс на развитие сотрудничества с ЕС - РИА Новости, 28.03.2025

СМИ: президент Туркмении подтвердил курс на развитие сотрудничества с ЕС

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с главой европейской Дипломатии Каей Каллас подтвердил стремление Ашхабада к расширению многостороннего... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T07:24:00+03:00

2025-03-28T07:24:00+03:00

2025-03-28T07:24:00+03:00

в мире

туркмения

ашхабад

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сердар бердымухамедов

кайя каллас

евросоюз

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АШХАБАД, 28 мар – РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов на встрече с главой европейской Дипломатии Каей Каллас подтвердил стремление Ашхабада к расширению многостороннего диалога с ЕС, сообщает в пятницу официальная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". "В ходе обсуждения нынешнего состояния сотрудничества и возможностей его расширения подчёркивалось, что тесный диалог с Евросоюзом осуществляется в рамках реализации программ, направленных на социально-экономическое развитие Туркменистана… Глава государства, дав высокую оценку уровню развития многопланового диалога Туркменистана с Евросоюзом, подтвердил приверженность нашей страны его расширению", – говорится в сообщении. По информации газеты, Бердымухамедов отметил важность развития международных транспортных коридоров Север–Юг и Восток–Запад, которые, по его мнению, станут надежным механизмом расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере между странами Евразийского континента. В четверг в Ашхабаде состоялась 20-я министерская встреча ЕС - Центральная Азия с участием представителей Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Казахстана под председательством главы дипломатии ЕС Каи Каллас. Повестка встречи включала подготовку к первому саммиту "ЕС – Центральная Азия", намеченному на 3-4 апреля в Самарканде, а также широкий спектр тем – от конфликта на Украине до вопросов транспорта, цифровой связи, энергетики, торговли и гуманитарного сотрудничества.

https://ria.ru/20250308/turkmenija-2003773415.html

туркмения

ашхабад

центральная азия

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в мире, туркмения, ашхабад, центральная азия, сердар бердымухамедов , кайя каллас, евросоюз