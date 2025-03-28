https://ria.ru/20250328/putin-2007973989.html

Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся

Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся - РИА Новости, 28.03.2025

Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся

Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T16:15:00+03:00

2025-03-28T16:15:00+03:00

2025-03-28T17:22:00+03:00

общество

ленинградская область

санкт-петербург

россия

александр дрозденко

владимир путин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков. "Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу", — спросил глава государства.Дрозденко признал, что такая ситуация действительно существует. "У нас <...> сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению — особенно первого ребенка — у нас есть проблемы", — сказал губернатор.Частично ситуацию объясняет и общая агломерация с Санкт-Петербургом, пояснил Дрозденко. "Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают во дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же как и регистрация рождения детей. Я приведу одну цифру. За 2024 год у нас родилось 12 тысяч детей, по данным загса, а пришли за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка 15 тысяч", — рассказал он.Встреча президента и главы области прошла в пятницу в Кремле.

https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html

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Наталья Макарова

общество, ленинградская область, санкт-петербург, россия, александр дрозденко, владимир путин