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Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся - РИА Новости, 28.03.2025
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16:15 28.03.2025 (обновлено: 17:22 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007973989.html
Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся
Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся - РИА Новости, 28.03.2025
Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся
Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T16:15:00+03:00
2025-03-28T17:22:00+03:00
общество
ленинградская область
санкт-петербург
россия
александр дрозденко
владимир путин
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков. &quot;Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу&quot;, — спросил глава государства.Дрозденко признал, что такая ситуация действительно существует. "У нас &lt;...&gt; сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению — особенно первого ребенка — у нас есть проблемы", — сказал губернатор.Частично ситуацию объясняет и общая агломерация с Санкт-Петербургом, пояснил Дрозденко. "Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают во дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же как и регистрация рождения детей. Я приведу одну цифру. За 2024 год у нас родилось 12 тысяч детей, по данным загса, а пришли за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка 15 тысяч", — рассказал он.Встреча президента и главы области прошла в пятницу в Кремле.
https://ria.ru/20250328/putin-2007965922.html
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общество, ленинградская область, санкт-петербург, россия, александр дрозденко, владимир путин
Общество, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин
Путин спросил у Дрозденко, почему в Ленинградской области мало женятся

Путин поинтересовался, почему в Ленинградской области заключают мало браков

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи. 28 марта 2025 года
Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи. 28 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи. 28 марта 2025 года
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко поинтересовался, почему в регионе заключается мало браков.
«

"Александр Юрьевич, что так мало в Ленинградской области женятся и выходят замуж? Мало браков на тысячу", — спросил глава государства.

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Дрозденко признал, что такая ситуация действительно существует.
"У нас <...> сейчас минимальная смертность за всю историю Ленинградской области и самая высокая продолжительность жизни. Но по демографии, по рождению — особенно первого ребенка — у нас есть проблемы", — сказал губернатор.
Частично ситуацию объясняет и общая агломерация с Санкт-Петербургом, пояснил Дрозденко.
"Все-таки в ближайших территориях у нас часть браков совершают во дворцах бракосочетания Санкт-Петербурга, регистрируются там, есть такой факт, так же как и регистрация рождения детей. Я приведу одну цифру. За 2024 год у нас родилось 12 тысяч детей, по данным загса, а пришли за выплатой денежных пособий на первого, второго, третьего и последующего ребенка 15 тысяч", — рассказал он.
Встреча президента и главы области прошла в пятницу в Кремле.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время встречи - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
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ОбществоЛенинградская областьСанкт-ПетербургРоссияАлександр ДрозденкоВладимир Путин
 
 
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