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Премьер Испании призвал США "одуматься"
Премьер Испании призвал США "одуматься" - РИА Новости, 28.03.2025
Премьер Испании призвал США "одуматься"
Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T14:00:00+03:00
2025-03-28T14:00:00+03:00
2025-03-28T15:55:00+03:00
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МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин."Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно", — подчеркнул он, выступая на форуме в Мадриде. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с 2 апреля вступят в силу новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, он также подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, 2 апреля Вашингтон планирует принять меры, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.
https://ria.ru/20250327/bentley-2007773592.html
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сша, испания, педро санчес, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, европарламент, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
США, Испания, Педро Санчес, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Европарламент, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Премьер Испании призвал США "одуматься"
Премьер Испании Санчес призвал США одуматься и сесть за стол переговоров с ЕС