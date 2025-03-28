https://ria.ru/20250328/poshliny-2007931980.html

Премьер Испании призвал США "одуматься"

Премьер Испании призвал США "одуматься" - РИА Новости, 28.03.2025

Премьер Испании призвал США "одуматься"

Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T14:00:00+03:00

2025-03-28T14:00:00+03:00

2025-03-28T15:55:00+03:00

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МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Испании Педро Санчес призвал власти Соединенных Штатов "одуматься" и сесть за стол переговоров с Евросоюзом после введения Вашингтоном новых торговых пошлин."Я призываю администрацию США одуматься и начать диалог с Европейской комиссией, чтобы прекратить эту бессмыслицу. Позвольте мне еще раз четко заявить: если эти пошлины будут введены против нас, мы ответим решительно. Европа даст отпор. Мы будем действовать быстро, соразмерно и единодушно", — подчеркнул он, выступая на форуме в Мадриде. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что с 2 апреля вступят в силу новые пошлины в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, он также подписал указ о введении тарифов в размере 25% на все поставки стали и алюминия. Как писала газета The Washington Post со ссылкой на источники, 2 апреля Вашингтон планирует принять меры, которые затронут иностранные товары на триллионы долларов.США уже ввели 25-процентные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Эти же инструменты применили и против продукции из Китая, повысив ставку на них до 20%. В Вашингтоне объясняли такие меры борьбой с нелегальной миграцией и поставками фентанила.Кроме того, Соединенные Штаты ввели пошлины на товары из Евросоюза, а также намерены принять зеркальные меры против стран, чьи тарифы на американские товары окажутся выше, чем обратные. Оттава и Пекин уже объявили об ответных шагах, ЕС также обещает сделать их в апреле.

https://ria.ru/20250327/bentley-2007773592.html

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

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