https://ria.ru/20250328/opros-2007873706.html

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2025

Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос

Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T10:31:00+03:00

2025-03-28T10:31:00+03:00

2025-03-28T21:27:00+03:00

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владимир путин

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.По мнению 82% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ФОМ.Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 21% респондентов полагают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (48%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 3% — за партию "Новые люди", 2% — за "Справедливую Россию".Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 марта 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20250215/op-1999531278.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество