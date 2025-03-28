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Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос - РИА Новости, 28.03.2025
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ. РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T10:31:00+03:00
2025-03-28T10:31:00+03:00
2025-03-28T21:27:00+03:00
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Большинство (82%) россиян скорее хорошо оценивают работу президента РФ Владимира Путина, 81% заявили о доверии главе государства, следует из данных опроса ФОМ.По мнению 82% россиян, Путин скорее хорошо работает на посту президента страны, 7% опрошенных придерживаются противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте ФОМ.Восемь из десяти (81%) респондентов ответили, что скорее доверяют российскому лидеру, недоверие Путину выразили 11% респондентов. Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 21% респондентов полагают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 59% граждан, 10% опрошенных придерживаются противоположного мнения. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Около половины опрошенных (48%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 10% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% — за КПРФ, 3% — за партию "Новые люди", 2% — за "Справедливую Россию".Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 21-23 марта 2025 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Большинство россиян одобряют работу Путина, показал опрос
ФОМ: 82 процента россиян одобряют работу Путина