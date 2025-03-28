https://ria.ru/20250328/dtp-2008007678.html
На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая
На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая - РИА Новости, 28.03.2025
На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая
Машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась на трассе в Ленинградской области, пострадал фельдшер, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T17:27:00+03:00
2025-03-28T17:27:00+03:00
2025-03-28T17:31:00+03:00
происшествия
авто
ленинградская область
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась на трассе в Ленинградской области, пострадал фельдшер, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. ДТП произошло днем в пятницу на 82-м километре автодороги А-121 "Сортавала" между населенными пунктами Суходолье и Громово. "По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля скорой помощи "Газель" по неустановленной причине выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение, после чего совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пострадал 42-летний фельдшер скорой помощи, он госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург
Происшествия, Авто, Ленинградская область, Санкт-Петербург
На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая
В Ленобласти машина скорой съехала в кювет и перевернулась, пострадал фельдшер