https://ria.ru/20250328/dtp-2008007678.html

На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая

На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая - РИА Новости, 28.03.2025

На трассе в Ленинградской области перевернулась скорая

Машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась на трассе в Ленинградской области, пострадал фельдшер, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T17:27:00+03:00

2025-03-28T17:27:00+03:00

2025-03-28T17:31:00+03:00

происшествия

авто

ленинградская область

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Машина скорой помощи съехала в кювет и перевернулась на трассе в Ленинградской области, пострадал фельдшер, он госпитализирован в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербург и Ленинградской области. ДТП произошло днем в пятницу на 82-м километре автодороги А-121 "Сортавала" между населенными пунктами Суходолье и Громово. "По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля скорой помощи "Газель" по неустановленной причине выехал на тротуар, наехал на металлическое ограждение, после чего совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП пострадал 42-летний фельдшер скорой помощи, он госпитализирован в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20250221/dtp-2000707528.html

ленинградская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, ленинградская область, санкт-петербург