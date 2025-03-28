https://ria.ru/20250328/arest-2008055268.html

Жительницу Ленинградской области арестовали за пособничество терроризму

Жительницу Ленинградской области арестовали за пособничество терроризму - РИА Новости, 28.03.2025

Жительницу Ленинградской области арестовали за пособничество терроризму

Жительницу Кудрово в Ленобласти заключили под стражу по обвинению в пособничестве терроризму, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T22:21:00+03:00

2025-03-28T22:21:00+03:00

2025-03-28T22:21:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Жительницу Кудрово в Ленобласти заключили под стражу по обвинению в пособничестве терроризму, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга. "Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктории Спицыной по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 205.1 (пособничество террористической деятельности) УК РФ", - сообщила собеседница агентства. Она уточнила, что мера пресечения избрана сроком на 2 месяца. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, жительница Кудрово Спицына не позднее 9 февраля этого года прибыла в Саратовской области и сделала фото и видеосъемку объектов критической транспортной инфраструктуры. "По версии следствия, она передала эти снимки и записи неустановленным лицам, которые являются "кураторами" разведки объекта транспортной инфраструктуры на территории иностранного государства. Тем самым, она могла оказать помощь в срыве боевых задач", - сказал источник. Он уточнил, что постоянного источника дохода, не связанного со сбором разведданых по заказу террористов, у задержанной нет, как и постоянного места регистрации, она является уроженкой Башкортостана.

https://ria.ru/20250224/fsb-2001212683.html

https://ria.ru/20241205/ekstremist-1987441692.html

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Наталья Макарова

происшествия, санкт-петербург, саратовская область, ленинградская область