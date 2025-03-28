Жительницу Ленинградской области арестовали за пособничество терроризму
Жительницу Ленобласти заключили под стражу за фото инфраструктуры для кураторов
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Жительницу Кудрово в Ленобласти заключили под стражу по обвинению в пособничестве терроризму, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
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"Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Виктории Спицыной по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 205.1 (пособничество террористической деятельности) УК РФ", - сообщила собеседница агентства.
Она уточнила, что мера пресечения избрана сроком на 2 месяца.
Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах региона, жительница Кудрово Спицына не позднее 9 февраля этого года прибыла в Саратовской области и сделала фото и видеосъемку объектов критической транспортной инфраструктуры.
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"По версии следствия, она передала эти снимки и записи неустановленным лицам, которые являются "кураторами" разведки объекта транспортной инфраструктуры на территории иностранного государства. Тем самым, она могла оказать помощь в срыве боевых задач", - сказал источник.
Он уточнил, что постоянного источника дохода, не связанного со сбором разведданых по заказу террористов, у задержанной нет, как и постоянного места регистрации, она является уроженкой Башкортостана.
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