https://ria.ru/20250327/ukraina-2007512375.html

"Готовьтесь к худшему". Европа сделала неприятное для Киева признание

"Готовьтесь к худшему". Европа сделала неприятное для Киева признание - РИА Новости, 27.03.2025

"Готовьтесь к худшему". Европа сделала неприятное для Киева признание

Европейские политики раздражены инициативами Брюсселя по Украине. Желающих усилить поддержку оказалось не так много. Одни вступили в спор с Еврокомиссией,... РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T11:26:00+03:00

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МОСКВА, 27 мар — РИА Новости, Виктор Жданов. Европейские политики раздражены инициативами Брюсселя по Украине. Желающих усилить поддержку оказалось не так много. Одни вступили в спор с Еврокомиссией, другие отказываются от саммитов. О последствиях раскола в ЕС — в материале РИА Новости.Без уваженияВоинственная риторика главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас вызывает все больше критики, пишет Politico. У многих возникла настороженность, когда она, еще едва вступив в должность в декабре 2024-го, пожелала победы Киеву.Так, руководство Испании и Италии не согласно с ее категорической враждебностью к Москве. Один из еврочиновников указал: по Каллас, мы словно уже напрямую воюем с Россией, а это неправда.Но она стоит на своем. Возмущается: "На словах все за Украину. Хотелось бы увидеть это на деле".Добиться от союзников 40 миллиардов евро для Зеленского не удалось. Аппетиты Каллас урезали в восемь раз — до пяти миллиардов.Кто-то не пожелал увязывать взнос с ВВП. Были и такие, кому не понравилось, что с ними заранее не посоветовались.В общем, серьезный удар по авторитету Каллас. Как отметил пообщавшийся с журналистами неназванный дипломат, она до сих пор ведет себя как премьер-министр Эстонии, хотя теперь у нее совсем другая работа.Бесплодность последних саммитов ЕС просто обескураживает."Давайте не сходить с ума, думая, что, если проведем еще 56 саммитов и видеоконференций, наступит мир", — сыронизировал по этому поводу глава Польши Дональд Туск.Коалиция сомневающихсяТа же история с франко-британской инициативой "коалиции желающих". Telegraph сообщает: в Королевских вооруженных силах сомневаются в целесообразности отправки "миротворцев" на Украину. По словам военных, это не более, чем "политический театр" премьер-министра Кира Стармера."Он поторопился, не поняв, о чем говорит, поэтому сейчас мы слышим об этом меньше и больше о самолетах и ​​кораблях, которые не требуют базирования на Украине", — приводит издание слова одного из высокопоставленных офицеров."Никто не знает, в чем заключается миссия", — добавил он. Ни легитимности, ни порядка снабжения, ни ответственных, ни сроков — не решен ни один из ключевых вопросов. Возможно, Лондон и не рассчитывает на серьезные результаты."Три года мы твердили: поддержка Украины до победы. Это очевидная ложь, они никогда не победят", — признал член британской платы лордов Роберт Скидельски.Кроме Британии и Франции, за интервенцию выступает Чехия. Однако в Праге хотят для начала увидеть решительно настроенную коалицию."Как только появится совместная готовность направить этот контингент, Чехия присоединится. <…> Нужна сильная группа европейских государств, способных предоставить Украине гарантии безопасности", — сказал президент Петр Павел.Только на 2025-йСтарший научный сотрудник сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с РИА Новости подчеркнул, что для ЕС наступило время размежевания."Дело в том, что Каллас, которая олицетворяет европейскую дипломатию, — из маленькой страны. У нее нет опыта управления большими данными. С позиции премьера Эстонии ей все кажется просто, потому что республика живет на субсидиях ЕС, там не привыкли задумываться, откуда приходят деньги. Зато привыкли к лозунгам", — рассуждает политолог.Именно поэтому в Брюсселе называют нереальные суммы. Что национальным правительствам очень не нравится."Естественно, возникают вопросы. А ответа нет. Отсюда и разлад. Если бы были рациональные объяснения, политики вели бы себя иначе. В руководстве ЕС сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Сразу три заместителя председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен — из Прибалтийских республик. У них тоже нет опыта масштабного управления. Это видно всем. Поэтому национальные правительства все больше идут на самостоятельные действия", — подчеркивает аналитик.Тем временем в Киеве готовятся к худшему. Депутат Рады Даниил Гетманцев призвал власти использовать европейские транши экономно и рационально."Мы понимаем, как финансируются бюджетные программы на 2025-й, но не дальше", — предупредил он.Реальные деньгиКиеву выделили дополнительно миллиард евро в рамках кредита G7 с погашением из доходов от российских активов. Общая сумма, таким образом, достигла четырех миллиардов.Экс-депутат Рады Олег Царев пояснил РИА Новости, что на ближайшее будущее Украина вполне обеспечена."При дефиците бюджета около 40 миллиардов долларов в распоряжении Киева сейчас порядка 50 миллиардов золотовалютных резервов. У них есть еще год, чтобы проедать эти средства. Кредитные программы ЕС продолжатся по графику. На вооружения Украина хотела 20 миллиардов евро, которые продавливала Каллас. Однако часть стран, причем не только Венгрия и Словакия, но и Франция, выступили против. В ЕС решили, что финансировать Киев каждая страна должна сама за свой счет. Кроме Германии, вряд ли кто-то на это согласится", — отметил он.На военные нужды Украины пойдут не абстрактные деньги Евросоюза, а вполне конкретные — из собственных бюджетов. Придется "прижимать" госслужащих и урезать социалку, уточнил Царев. Так что поводов для недовольства диктатом Брюсселя прибавится, а вот возможностей содержать Киев — вряд ли.

https://ria.ru/20250319/ukraina-2005766720.html

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киев

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украина, киев, венгрия, кайя каллас, дональд туск, кир стармер, евросоюз, политика