https://ria.ru/20250320/ukraina-2006149080.html

ЕК выделила Украине миллиард евро в рамках кредита G7

ЕК выделила Украине миллиард евро в рамках кредита G7 - РИА Новости, 20.03.2025

ЕК выделила Украине миллиард евро в рамках кредита G7

Европейская комиссия в четверг сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T11:35:00+03:00

2025-03-20T11:35:00+03:00

2025-03-20T11:50:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Европейская комиссия в четверг сообщила, что выделила Украине дополнительно 1 миллиард евро в рамках кредита "Группы семи" (G7) с погашением из доходов от замороженных российских суверенных активов, говорится в распространенном заявлении ЕК."Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС", - говорится в документе.Сообщается, что общий уже выделенный Киеву Брюсселем кредит таким образом составляет 4 миллиарда евро. Всего ЕС ранее обязался предоставить Украине порядка 18 миллиардов евро кредитов с погашением из доходов от российских активов в рамках согласованного G7 кредита на 45 миллиардов евро.После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20250320/nyt-2006126726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, украина, россия, еврокомиссия, g7