https://ria.ru/20250321/kallas-2006402502.html

СМИ раскрыли, какой удар получила Каллас из-за своего плана по Украине

СМИ раскрыли, какой удар получила Каллас из-за своего плана по Украине - РИА Новости, 21.03.2025

СМИ раскрыли, какой удар получила Каллас из-за своего плана по Украине

Авторитету главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас был нанесен удар из-за провала продвижения своего плана по поддержке Украины, пишет Politico. РИА Новости, 21.03.2025

2025-03-21T11:09:00+03:00

2025-03-21T11:09:00+03:00

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Авторитету главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас был нанесен удар из-за провала продвижения своего плана по поддержке Украины, пишет Politico."Неспособность Каллас продвинуть свой план подчеркивает сложность объединения усилий всех 27 стран в едином направлении. Удар по ее авторитету очевиден", — говорится в материале.Один из европейских дипломатов также рассказал журналистам, что Каллас до сих пор ведет себя как премьер-министр страны, не осознавая, что теперь у нее совсем другая работа.Ранее 17 марта Каллас по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза заявила, что надеется достичь прогресса по своей военной инициативе для Киева стоимостью 40 миллиардов евро.Глава дипломатии ЕС неоднократно призывала наращивать поддержку Украины, чтобы обеспечить победу Киева на поле боя, и утверждала, что время для мирных усилий еще не пришло. Она также публично критиковала президента США Дональда Трампа, жалуясь, что он якобы говорит российскими тезисами и отдаляется от Европы, сближаясь с новыми друзьями.Глава МИД Сергей Лавров в феврале отмечал, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине и зачем приглашать туда представителей ЕС.

https://ria.ru/20250321/uslovie-2006378205.html

https://ria.ru/20250321/ugroza-2006372269.html

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в мире, украина, киев, европа, дональд трамп, кайя каллас, евросоюз, politico, сергей лавров