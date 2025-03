https://ria.ru/20250327/rossiya-2007590044.html

Запад оказался прав: Россия призналась, что цинично нарушила все правила

Запад оказался прав: Россия призналась, что цинично нарушила все правила - РИА Новости, 27.03.2025

Запад оказался прав: Россия призналась, что цинично нарушила все правила

Ясным мартовским утром 2022 года на кладбище было торжественно и многолюдно. РИА Новости, 27.03.2025

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T08:00:00+03:00

2025-03-27T14:17:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

мвф

еврокомиссия

goldman sachs

далип сингх

михаил мишустин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007647757_662:140:1536:631_1920x0_80_0_0_dd5f9b763cfe4b9f1e874ff6b28717f4.jpg

Ясным мартовским утром 2022 года на кладбище было торжественно и многолюдно.Блестящие лимузины с европейскими и американскими номерами продолжали прибывать, и празднично наряженные господа, пробираясь между оградками, торопились к большой дыре в сырой земле, которую уже начали проворно засыпать украинские копатели.Когда на простой дощатый гроб с надписью "Российская экономика" глухо упал последний ком земли, над собранием пронесся всеобщий вздох облегчения.Откашлявшись, заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх обратился к собравшимся: "Друзья! Наши санкции — самые жестокие санкции, которые когда-либо были наложены на Россию. Из-за них российская экономика находится в свободном падении". Министр финансов США Джанет Йеллен добавила: "Санкции приведут к немедленным и долгосрочным последствиям для России, включая банковский кризис и дефицит инвестиций". Ее поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: "Мы лишим Россию ключевых технологий и рынков, которые подпитывают ее экономику". Британский премьер Борис Джонсон, зябко кутаясь в кашемировое пальтишко, оглядел толпу и с расстановкой сообщил: "Мы продолжим свою безжалостную миссию — выдавливать Россию из глобальной экономики: сектор за сектором, день за днем, неделя за неделей. Профессионалы, ваш прогноз?"Один за одним в толпе начали поднимать руки безликие люди: "Goldman Sachs. ВВП России упадет на десять процентов"; "Институт международных финансов (IIF). Сокращение ВВП на 15%, инфляция — 23%"; "Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Худшая рецессия за 30 лет"; "Всемирный банк (IMF). Изоляция парализует торговлю и финансы. Снижение ВВП на 11%, инвестиций — на 17%, инфляция — 22%"; "Международный валютный фонд (МВФ). Падение ВВП на 8,5% в 2022 году и на 2,3% в 2023-м"; "Йельская школа менеджмента. Экономика России находится на грани коллапса… Путин разрушает страну"; "Financial Times. Военная экономика России — карточный домик"; "Rutgers University. Российский экономический крах неизбежен в 2023 году".Над свежей могилой российской экономики прозвучала короткая благодарственная молитва, и ручеек гостей заструился обратно к машинам. Впереди был банкет с шампанским и жизнь была прекрасна и удивительна.Прошло ровно три года.Вчера в Государственной думе России премьер-министр Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства, начав со слов: "Сегодня — знаковый день".И дело не только в символических совпадениях (именно в этот день, 25 лет назад, 26 марта 2000 года, Владимир Путин впервые был избран президентом России). Дело в том, что 26 марта 2025-го самые мощные провидцы-русофобы получили прекрасный шанс съесть свои прогнозы, запивая выдохшимся шампанским.Российский премьер осветил ключевые результаты работы правительства за прошедший год, подробно останавливаясь на самых важных моментах.Михаил Мишустин сообщил, что безработица в России снизилась до исторического минимума; локомотивом роста стал внутренний спрос, как инвестиционный, так и потребительский; экономика становится все более технологичной и диверсифицированной. Активно идут импортозамещение и укрепление собственной производственной базы: всего за год был сделан скачок на 8,5% в обрабатывающей промышленности и на 20% в машиностроении.Однако невооруженным глазом было видно, что основным фокусом отчета правительства являются результаты проводимой социальной политики: поддержка семей с детьми, помощь участникам СВО, поддержка старшего поколения, модернизация здравоохранения, развитие образования, строительство и развитие инфраструктуры, ужесточение вопросов миграции, поддержка регионов, поддержка предпринимательства и продовольственный суверенитет. Каждая тема иллюстрировалась конкретными цифрами.Но главная особенность отчета заключается в том, что он посвящен не прошлому, а будущему. Нынешний отчет правительства, по сути, представляет собой презентацию механизмов долгосрочного развития страны, которые доказали свою эффективность на фоне введенных против России 16 000 санкций. Есть подтверждения, что российский опыт собирается самым серьезным образом изучать Китай, который таких рестрикций не имел и не имеет.Забавно, что один из самых одиозных и русофобских западных мозговых центров, Center for strategic and international studies (CSIS), в своем последнем докладе сделал вынужденный, но правильный вывод: "Российская экономика трехлетней давности уже не существует. Экономическая трансформация России — самой санкционированной страны в мире — уже не может быть повернута вспять".Россия не только не погибла, а стала еще сильнее, и это теперь признают все те, кто три года назад ее похоронил. Фонд Carnegie: "Начиная со вторжения на Украину, российская экономка опровергла все ожидания, а надежды на двузначное падение не материализовались"; Euroactive: "Российская экономика доказала, что она достаточно сильна, чтобы продолжать войну на Украине в течение всего обозримого будущего, даже с условием введения новых санкций"; German Institute for International and Security Affairs (SWP): "Для Путина (благодаря сильной экономике) совершенно не важны угрозы и давление, связанные с переговорами или перемирием".И теперь неудавшиеся экономические Ванги задают себе невеселый вопрос, озвученный мозговым центром Center for European Policy Analysis (CEPA): "Не существует санкций, которые одновременно не вредят вам самим. Главный вопрос: какую боль вы готовы терпеть, причиняя ее своему противнику?"Нам остается только пожелать нашим противникам крепиться: мы только начали разгоняться, и вы узнаете о боли много нового и интересного.

https://ria.ru/20250316/neft-2005217613.html

https://ria.ru/20250323/evrosoyuz-2006661488.html

https://ria.ru/20250324/nato-2006804529.html

https://ria.ru/20250325/zapad-2007083448.html

https://ria.ru/20250326/rossiya-2007258259.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

экономика, россия, владимир путин, мвф, еврокомиссия, goldman sachs, далип сингх, михаил мишустин, украина, сша, аналитика