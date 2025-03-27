Путин приехал на "Атомфлот" в Мурманске
Путин приехал на предприятие "Атомфлот" в Мурманске
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.
Президент в четверг прилетел в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой посетил федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот". Это предприятие с 2008 года в составе госкорпорации "Росатом". В 2016 году указом президента "Атомфлоту" присвоен статус федеральной ядерной организации на 25-летний срок, отмечено в информационных материалах к визиту президента в Мурманск.
В число основных направлений деятельности предприятия входят ледокольное обеспечение арктических проектов, ледокольная проводка судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты России, оказание комплекса услуг портового флота в порту Сабетта. В составе восемь атомных судов, четыре судна атомно-технологического обслуживания, буксиры ледового класса, ледокольные буксиры, портовый ледокол.
Сейчас на производственной площадке АО "Балтийский завод" строятся 4-й серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" и 5-й серийный универсальный атомный ледокол "Ленинград". Также заложено многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания "Владимир Воробьев". На судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае готовятся к строительству сверхмощного атомного ледокола "Лидер".
В этом году исполняется 500 лет с начала русской истории освоения Севморпути - основной транспортной магистрали России в Арктике. Датой основания атомного ледокольного флота считается 3 декабря 1959 года, в этот день был поднят государственный флаг на первом в мире атомном ледоколе "Ленин".