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Путин приехал на "Атомфлот" в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
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21:42 27.03.2025 (обновлено: 21:43 27.03.2025)
https://ria.ru/20250327/atomflot-2007806341.html
Путин приехал на "Атомфлот" в Мурманске
Путин приехал на "Атомфлот" в Мурманске - РИА Новости, 27.03.2025
Путин приехал на "Атомфлот" в Мурманске
Президент России Владимир Путин приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов. РИА Новости, 27.03.2025
2025-03-27T21:42:00+03:00
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мурманск
россия
мурманская область
владимир путин
атомфлот
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
балтийский завод
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.Президент в четверг прилетел в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой посетил федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот". Это предприятие с 2008 года в составе госкорпорации "Росатом". В 2016 году указом президента "Атомфлоту" присвоен статус федеральной ядерной организации на 25-летний срок, отмечено в информационных материалах к визиту президента в Мурманск.В число основных направлений деятельности предприятия входят ледокольное обеспечение арктических проектов, ледокольная проводка судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты России, оказание комплекса услуг портового флота в порту Сабетта. В составе восемь атомных судов, четыре судна атомно-технологического обслуживания, буксиры ледового класса, ледокольные буксиры, портовый ледокол.Сейчас на производственной площадке АО "Балтийский завод" строятся 4-й серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" и 5-й серийный универсальный атомный ледокол "Ленинград". Также заложено многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания "Владимир Воробьев". На судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае готовятся к строительству сверхмощного атомного ледокола "Лидер".В этом году исполняется 500 лет с начала русской истории освоения Севморпути - основной транспортной магистрали России в Арктике. Датой основания атомного ледокольного флота считается 3 декабря 1959 года, в этот день был поднят государственный флаг на первом в мире атомном ледоколе "Ленин".
https://ria.ru/20250327/flot-2007794301.html
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мурманск, россия, мурманская область, владимир путин, атомфлот, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", балтийский завод
Мурманск, Россия, Мурманская область, Владимир Путин, Атомфлот, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Балтийский завод
Путин приехал на "Атомфлот" в Мурманске

Путин приехал на предприятие "Атомфлот" в Мурманске

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск
Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Мурманск. Архивное фото
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МУРМАНСК, 27 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на предприятие "Атомфлот", которое занимается ледокольным обеспечением арктических проектов.
Президент в четверг прилетел в Мурманскую область с рабочей поездкой, в рамках которой посетил федеральное государственное унитарное предприятие "Атомфлот". Это предприятие с 2008 года в составе госкорпорации "Росатом". В 2016 году указом президента "Атомфлоту" присвоен статус федеральной ядерной организации на 25-летний срок, отмечено в информационных материалах к визиту президента в Мурманск.
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Мурманск - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Россия открыта для кооперации по торговому флоту в Арктике, заявил Путин
Вчера, 20:19
В число основных направлений деятельности предприятия входят ледокольное обеспечение арктических проектов, ледокольная проводка судов в акватории Северного морского пути и в замерзающие порты России, оказание комплекса услуг портового флота в порту Сабетта. В составе восемь атомных судов, четыре судна атомно-технологического обслуживания, буксиры ледового класса, ледокольные буксиры, портовый ледокол.
Сейчас на производственной площадке АО "Балтийский завод" строятся 4-й серийный универсальный атомный ледокол "Чукотка" и 5-й серийный универсальный атомный ледокол "Ленинград". Также заложено многофункциональное судно атомно-технологического обслуживания "Владимир Воробьев". На судостроительной верфи "Звезда" в Приморском крае готовятся к строительству сверхмощного атомного ледокола "Лидер".
В этом году исполняется 500 лет с начала русской истории освоения Севморпути - основной транспортной магистрали России в Арктике. Датой основания атомного ледокольного флота считается 3 декабря 1959 года, в этот день был поднят государственный флаг на первом в мире атомном ледоколе "Ленин".
Вид на морской порт Дудинка Северного морского пути - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
России нужен торговый флот для судоходства по Севморпути, заявил Путин
Вчера, 20:10
 
МурманскРоссияМурманская областьВладимир ПутинАтомфлотГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Балтийский завод
 
 
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