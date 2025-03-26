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Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 26.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
20:12 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/zjuganov-2007564249.html
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 26.03.2025
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:12:00+03:00
2025-03-26T20:12:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Впереди у нас 80 лет Победы. Я ещё раз призываю всех. Есть ещё морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо - аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно", - сказал он на заседании ГД, на котором проходил отчёт правительства за 2024 год.
https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html
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общество, сталинград, волгоград, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Сталинград, Волгоград, Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкЛидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов
Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Впереди у нас 80 лет Победы. Я ещё раз призываю всех. Есть ещё морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо - аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно", - сказал он на заседании ГД, на котором проходил отчёт правительства за 2024 год.
Дорожный знак Сталинград, временно установленный на въезде в город-герой Волгоград - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
В Волгограде дорожные знаки сменили на "Сталинград"
1 февраля, 11:49
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоСталинградВолгоградГеннадий ЗюгановКПРФГосдума РФ
 
 
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