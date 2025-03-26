https://ria.ru/20250326/zjuganov-2007564249.html

Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 26.03.2025

Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:12:00+03:00

2025-03-26T20:12:00+03:00

2025-03-26T20:12:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

сталинград

волгоград

геннадий зюганов

кпрф

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005546918_0:0:2945:1656_1920x0_80_0_0_aa6f6edb41c5d3c4780d5329f922de8d.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Впереди у нас 80 лет Победы. Я ещё раз призываю всех. Есть ещё морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо - аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно", - сказал он на заседании ГД, на котором проходил отчёт правительства за 2024 год.

https://ria.ru/20250201/volgograd-1996770737.html

сталинград

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сталинград, волгоград, геннадий зюганов, кпрф, госдума рф