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Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград - РИА Новости, 26.03.2025
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:12:00+03:00
2025-03-26T20:12:00+03:00
2025-03-26T20:12:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вновь предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Впереди у нас 80 лет Победы. Я ещё раз призываю всех. Есть ещё морально-политическая атмосфера. Если снова полезут забивать Мавзолей, если снова не вернут Сталинграду подлинное имя, надо прилетать вам, поедем все вместо - аэропорт Сталинград, город Сталинград, побеждали, воевали за Сталинград и награды получали, люди все поймут. Нам надо встречать этот юбилей достойно", - сказал он на заседании ГД, на котором проходил отчёт правительства за 2024 год.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Сталинград, Волгоград, Геннадий Зюганов, КПРФ, Госдума РФ
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград
Зюганов предложил переименовать Волгоград в Сталинград в год 80-летия Победы