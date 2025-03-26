https://ria.ru/20250326/ran-2007446090.html
Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников
Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников
РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников, можно быть уверенными, что информация в школьных учебниках достоверна, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:12:00+03:00
2025-03-26T14:12:00+03:00
2025-03-26T14:12:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
российская академия наук
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников, можно быть уверенными, что информация в школьных учебниках достоверна, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "РАН теперь играет ключевую роль в том числе и в экспертизе учебников, учебных пособий для школ. После экспертизы академии, она обязательна, и мы можем быть уверены, что сейчас в школьных учебниках достоверная, актуальная информация, и научно обоснованная, и что она соответствует вообще-то интересам государства и государственным стандартам", - сказал Мишустин во время отчета.
https://ria.ru/20250326/obrazovanie-2007426137.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf4d7e49a7dbe01203597c0b9c6512b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, российская академия наук, госдума рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Российская академия наук, Госдума РФ
Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников
Мишустин: РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников