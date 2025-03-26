https://ria.ru/20250326/ran-2007446090.html

Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников

Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о роли РАН в экспертизе учебников

РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников, можно быть уверенными, что информация в школьных учебниках достоверна, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:12:00+03:00

2025-03-26T14:12:00+03:00

2025-03-26T14:12:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

российская академия наук

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. РАН играет ключевую роль в экспертизе учебников, можно быть уверенными, что информация в школьных учебниках достоверна, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства. "РАН теперь играет ключевую роль в том числе и в экспертизе учебников, учебных пособий для школ. После экспертизы академии, она обязательна, и мы можем быть уверены, что сейчас в школьных учебниках достоверная, актуальная информация, и научно обоснованная, и что она соответствует вообще-то интересам государства и государственным стандартам", - сказал Мишустин во время отчета.

https://ria.ru/20250326/obrazovanie-2007426137.html

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общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, российская академия наук, госдума рф