https://ria.ru/20250326/putin-2007491302.html
Эйфман оценил внимание Путина к строительству Дворца танца
Эйфман оценил внимание Путина к строительству Дворца танца - РИА Новости, 26.03.2025
Эйфман оценил внимание Путина к строительству Дворца танца
Худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман сказал РИА Новости, что внимание президента России Владимира Путина к строительству Дворца РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:36:00+03:00
2025-03-26T16:36:00+03:00
2025-03-26T16:36:00+03:00
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман сказал РИА Новости, что внимание президента России Владимира Путина к строительству Дворца танца для театра дает уверенность в успешной реализации этого проекта. Путин на заседании Совета по культуре и искусству во вторник пообещал связаться с Эйфманом по вопросу завершения строительства нового здания театра в Санкт-Петербурге. Глава государства поинтересовался у балетмейстера, как реализуется проект. Эйфман в свою очередь попросил президента еще раз обратить внимание на эту проблему, и Путин пообещал обсудить с ним вопрос строительства. "Я искренне тронут вниманием президента России к проблеме строительства Дворца танца. Владимир Владимирович, поручением которого был дан старт созданию в Санкт-Петербурге международного хореографического центра, неизменно поддерживает данный стратегически значимый для города и всей страны проект. Это вселяет уверенность в том, что возведение Дворца танца будет успешно завершено", – сказал Эйфман, слова которого привела РИА Новости пресс-служба театра. Он добавил, что рассматривает Дворец танца не просто как долгожданную новую сцену для Санкт-Петербургского академического театра балета, а как "не имеющий аналогов культурный кластер, где смогут выступать известные хореографические коллективы со всего мира". По словам Эйфмана, во Дворце танца будут представлены различные направления танцевального искусства, он станет местом проведения балетных фестивалей и конкурсов, а также привлечет в город множество талантливых артистов. "Начинающие хореографы смогут воплотить в жизнь свои идеи в творческой лаборатории новой сценической площадки. Вне всякого сомнения, успешная реализация проекта Дворца танца придаст мощный импульс развитию балетного искусства России", – заключил Эйфман.
https://ria.ru/20240229/akademiya-1930239831.html
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россия, санкт-петербург, борис эйфман, владимир путин
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Борис Эйфман, Владимир Путин
Эйфман оценил внимание Путина к строительству Дворца танца
Эйфман: внимание Путина к Дворцу танца дает уверенность в успешности проекта
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Худрук Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман сказал РИА Новости, что внимание президента России Владимира Путина к строительству Дворца танца для театра дает уверенность в успешной реализации этого проекта.
Путин
на заседании Совета по культуре и искусству во вторник пообещал связаться с Эйфманом по вопросу завершения строительства нового здания театра в Санкт-Петербурге
. Глава государства поинтересовался у балетмейстера, как реализуется проект. Эйфман
в свою очередь попросил президента еще раз обратить внимание на эту проблему, и Путин пообещал обсудить с ним вопрос строительства.
"Я искренне тронут вниманием президента России
к проблеме строительства Дворца танца. Владимир Владимирович, поручением которого был дан старт созданию в Санкт-Петербурге международного хореографического центра, неизменно поддерживает данный стратегически значимый для города и всей страны проект. Это вселяет уверенность в том, что возведение Дворца танца будет успешно завершено", – сказал Эйфман, слова которого привела РИА Новости пресс-служба театра.
Он добавил, что рассматривает Дворец танца не просто как долгожданную новую сцену для Санкт-Петербургского академического театра балета, а как "не имеющий аналогов культурный кластер, где смогут выступать известные хореографические коллективы со всего мира".
По словам Эйфмана, во Дворце танца будут представлены различные направления танцевального искусства, он станет местом проведения балетных фестивалей и конкурсов, а также привлечет в город множество талантливых артистов.
"Начинающие хореографы смогут воплотить в жизнь свои идеи в творческой лаборатории новой сценической площадки. Вне всякого сомнения, успешная реализация проекта Дворца танца придаст мощный импульс развитию балетного искусства России", – заключил Эйфман.