https://ria.ru/20250326/pedagogi-2007449709.html

Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах

Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах

Правительство России поддерживает предложение о введении дополнительной подготовки по педагогической специальности в непрофильных вузах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:20:00+03:00

2025-03-26T14:20:00+03:00

2025-03-26T15:24:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России поддерживает предложение о введении дополнительной подготовки по педагогической специальности в непрофильных вузах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы поддерживаем предложение по введению второй педагогической специальности в непедагогических вузах", - сказал глава правительства. Как отметил Мишустин, более чем в 300 вузах реализуются программы по обучению педагогов, также с 1 сентября текущего года начнется реализация педагогических модулей для непедагогических специальностей. "Это позволит через 4-6 лет привлечь на работу в школы и колледжи учителей по профилю, которые обладают научными и профессиональными знаниями по этому предмету. Предложение отличное, будем продолжать работу", - добавил он.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать