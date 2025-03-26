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Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах
Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах
Правительство России поддерживает предложение о введении дополнительной подготовки по педагогической специальности в непрофильных вузах, заявил премьер-министр... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:20:00+03:00
2025-03-26T14:20:00+03:00
2025-03-26T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России поддерживает предложение о введении дополнительной подготовки по педагогической специальности в непрофильных вузах, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Мы поддерживаем предложение по введению второй педагогической специальности в непедагогических вузах", - сказал глава правительства. Как отметил Мишустин, более чем в 300 вузах реализуются программы по обучению педагогов, также с 1 сентября текущего года начнется реализация педагогических модулей для непедагогических специальностей. "Это позволит через 4-6 лет привлечь на работу в школы и колледжи учителей по профилю, которые обладают научными и профессиональными знаниями по этому предмету. Предложение отличное, будем продолжать работу", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Мишустин рассказал о допподготовке для педагогов в непрофильных вузах
Мишустин: правительство поддержало допподготовку педагогов в непрофильных вузах