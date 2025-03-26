https://ria.ru/20250326/obrazovanie-2007426137.html

Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию

Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию

Госдума и Совет Федерации внимательно относятся к совершенствованию образования в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:21:00+03:00

2025-03-26T13:21:00+03:00

2025-03-26T13:32:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

совет федерации рф

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937609918_0:151:2982:1828_1920x0_80_0_0_8a1be1857444ba0eb85d84410c294454.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума и Совет Федерации внимательно относятся к совершенствованию образования в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы - ред.), Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совфеда - ред.), знаю, как вы внимательно относитесь к совершенствованию сферы образования. Недавно в Государственной Думе детально обсуждалось формирование долгосрочной стратегии в этой области, по обеспечению педагогическими, в том числе, медицинскими кадрами. Мы очень признательны, что в ходе таких дискуссий выстраивается новая эффективная система нашего взаимодействия. В первую очередь, позволяющая скорее находить решения, которые в ближайшие годы помогут нам успешно реализовать сложнейшие проекты и задачи. Спасибо вам, уважаемые коллеги", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование