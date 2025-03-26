https://ria.ru/20250326/obrazovanie-2007426137.html
Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию
Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию
Госдума и Совет Федерации внимательно относятся к совершенствованию образования в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:21:00+03:00
2025-03-26T13:21:00+03:00
2025-03-26T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Госдума и Совет Федерации внимательно относятся к совершенствованию образования в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Вячеслав Викторович (Володин, председатель Госдумы - ред.), Валентина Ивановна (Матвиенко, председатель Совфеда - ред.), знаю, как вы внимательно относитесь к совершенствованию сферы образования. Недавно в Государственной Думе детально обсуждалось формирование долгосрочной стратегии в этой области, по обеспечению педагогическими, в том числе, медицинскими кадрами. Мы очень признательны, что в ходе таких дискуссий выстраивается новая эффективная система нашего взаимодействия. В первую очередь, позволяющая скорее находить решения, которые в ближайшие годы помогут нам успешно реализовать сложнейшие проекты и задачи. Спасибо вам, уважаемые коллеги", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Мишустин отметил отношение парламентариев к совершенствованию образованию
Мишустин: Госдума и Совфед внимательно относятся к совершенствованию образования