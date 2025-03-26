Португальца уволили с поста главного тренера сборной ОАЭ по футболу

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федерация футбола ОАЭ (UAEFA) объявила об увольнении с поста главного тренера национальной сборной португальца Паулу Бенту.
В марте сборная ОАЭ уступила иранцам (0:2) и обыграла команду КНДР (2:1) в рамках третьего этапа отборочного турнира чемпионата мира 2026 года в зоне Азии. За два тура до финиша сборная ОАЭ с 13 очками занимает третье место в группе A, дающее право продолжить борьбу в четвертом этапе. Отставание от занимающей второе место команды Узбекистана (17 очков) составляет 4 балла. Первое и второе места в группе дают прямую путевку на чемпионат мира.
"UAEFA приняла решение отправить в отставку главного тренера нашей национальной команды португальца Паулу Бенту и его тренерский штаб", - говорится в заявлении организации, опубликованном в соцсети X.
Бенту 55 лет. Он возглавлял сборную ОАЭ с лета 2023 года. Ранее он работал со сборной Португалии (2010-2014), с которой дошел до полуфинала Евро-2012, и командой Южной Кореи, которую он вывел из группы на ЧМ-2022. На клубном уровне Бенту возглавлял португальский "Спортинг", бразильский "Крузейро", греческий "Олимпиакос" и китайский "Чунцин".
