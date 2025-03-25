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Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
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12:46 25.03.2025 (обновлено: 14:26 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vzryv-2007165185.html
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
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2025-03-25T14:26:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. Как передает корреспондент РИА Новости, Меликов прибыл на место взрыва в доме на улице Гапцахской. где работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Глава Дагестана общается с жильцами дома. Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.
махачкала
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Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
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происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости.
2025-03-25T12:46
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Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

© Фото : Администрация Главы РД/TelegramСергей Меликов на месте взрыва в доме в Махачкале. 25 марта 2025
Сергей Меликов на месте взрыва в доме в Махачкале. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© Фото : Администрация Главы РД/Telegram
Сергей Меликов на месте взрыва в доме в Махачкале. 25 марта 2025
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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости.
По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы.
Как передает корреспондент РИА Новости, Меликов прибыл на место взрыва в доме на улице Гапцахской. где работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Глава Дагестана общается с жильцами дома.
Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.
 
ПроисшествияМахачкалаСергей МеликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика Дагестан
 
 
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