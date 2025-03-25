https://ria.ru/20250325/vzryv-2007165185.html
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T12:46:00+03:00
2025-03-25T12:46:00+03:00
2025-03-25T14:26:00+03:00
происшествия
махачкала
сергей меликов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191539_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_c35cc0e1ba8975f8d2088ad5d36200c6.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. Как передает корреспондент РИА Новости, Меликов прибыл на место взрыва в доме на улице Гапцахской. где работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Глава Дагестана общается с жильцами дома. Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.
махачкала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/19/2007191539_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_15541a66a6ec667b2e19b7bb027b795e.jpg
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы
2025-03-25T12:46
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, видео
Происшествия, Махачкала, Сергей Меликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Республика Дагестан
Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале
Глава Дагестана Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале