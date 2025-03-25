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Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале - РИА Новости, 25.03.2025

Глава Дагестана прибыл на место взрыва газа в многоэтажке в Махачкале

Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.03.2025

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происшествия

махачкала

сергей меликов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 мар - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов прибыл на место взрыва газа в многоэтажке Махачкалы, передает корреспондент РИА Новости. По данным МЧС, во вторник в Махачкале от взрыва газа загорелась квартира в многоэтажном доме по улице Гапцахская. Пострадали два человека, они госпитализированы. Как передает корреспондент РИА Новости, Меликов прибыл на место взрыва в доме на улице Гапцахской. где работают спасатели МЧС и другие оперативные службы. Глава Дагестана общается с жильцами дома. Жильцы дома получили право собственности на свои квартиры в 2021 году решением Ленинского районного суда Махачкалы.

махачкала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы Последствия мощного взрыва в многоэтажке Махачкалы 2025-03-25T12:46 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, махачкала, сергей меликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика дагестан, видео