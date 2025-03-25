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ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке - РИА Новости, 25.03.2025
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08:08 25.03.2025 (обновлено: 08:11 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/vtb-2007095577.html
ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке
ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке - РИА Новости, 25.03.2025
ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке
ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов банка до 20% с 30%, а для остальных заемщиков - до 30% с 50%, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T08:08:00+03:00
2025-03-25T08:11:00+03:00
экономика
ипотека
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов банка до 20% с 30%, а для остальных заемщиков - до 30% с 50%, сообщает банк. "ВТБ смягчает условия по рыночным ипотечным программам с 25 марта, снижая требования к первоначальному взносу. Теперь зарплатные клиенты банка могут оформить кредит с первым взносом от 20% (ранее – от 30%), для остальных заемщиков минимальный взнос составит 30% вместо 50%", - сообщается в пресс-релизе. Уточняется, что новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. При этом минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% для остальных. "ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Ранее ВТБ снижал ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Например, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для кредита в 13,5 миллиона рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. Кроме того, банк пересмотрел ставки по рыночным ипотечным программам, снизив их на 0,5-1 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса.
https://ria.ru/20250321/ipoteka-2006341632.html
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экономика, ипотека, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, сергей бабинов
Экономика, Ипотека, Москва, Московская область (Подмосковье), Санкт-Петербург, Сергей Бабинов
ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке до 20-30%

© РИА Новости / Сергей ПятаковБанк ВТБ
Банк ВТБ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Банк ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов банка до 20% с 30%, а для остальных заемщиков - до 30% с 50%, сообщает банк.
"ВТБ смягчает условия по рыночным ипотечным программам с 25 марта, снижая требования к первоначальному взносу. Теперь зарплатные клиенты банка могут оформить кредит с первым взносом от 20% (ранее – от 30%), для остальных заемщиков минимальный взнос составит 30% вместо 50%", - сообщается в пресс-релизе.
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Уточняется, что новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. При этом минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% для остальных.
"ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.
Ранее ВТБ снижал ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Например, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для кредита в 13,5 миллиона рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. Кроме того, банк пересмотрел ставки по рыночным ипотечным программам, снизив их на 0,5-1 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса.
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