https://ria.ru/20250325/vtb-2007095577.html

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке - РИА Новости, 25.03.2025

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке

ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов банка до 20% с 30%, а для остальных заемщиков - до 30% с 50%, сообщает... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T08:08:00+03:00

2025-03-25T08:08:00+03:00

2025-03-25T08:11:00+03:00

экономика

ипотека

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. ВТБ снизил минимальный первоначальный взнос по рыночной ипотеке для зарплатных клиентов банка до 20% с 30%, а для остальных заемщиков - до 30% с 50%, сообщает банк. "ВТБ смягчает условия по рыночным ипотечным программам с 25 марта, снижая требования к первоначальному взносу. Теперь зарплатные клиенты банка могут оформить кредит с первым взносом от 20% (ранее – от 30%), для остальных заемщиков минимальный взнос составит 30% вместо 50%", - сообщается в пресс-релизе. Уточняется, что новые условия распространяются на приобретение квартир, апартаментов, готовых домов, машино-мест и кладовок. При этом минимальный первоначальный взнос для ипотеки на индивидуальное жилищное строительство и коммерческую недвижимость остается прежним: 30% - для зарплатных клиентов и 50% для остальных. "ВТБ стремится сделать ипотеку доступнее даже в условиях экстравысоких рыночных ставок. Мы понимаем, что потребность в покупке жилья часто возникает у клиентов срочно, поэтому снижаем для них первый взнос. Меньшая сумма накоплений для старта позволит заемщикам быстрее выйти на сделку, а разницу они смогут продолжать приумножать на высокодоходных депозитах", - отметил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин. Ранее ВТБ снижал ставки по комбинированной ипотеке, в том числе на ИЖС. Например, средневзвешенная ставка по "семейной" ипотеке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области для кредита в 13,5 миллиона рублей снизилась с 12,08% до 9,51%. Кроме того, банк пересмотрел ставки по рыночным ипотечным программам, снизив их на 0,5-1 процентного пункта в зависимости от размера первоначального взноса.

https://ria.ru/20250321/ipoteka-2006341632.html

https://ria.ru/20250317/ipoteka-1957418817.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, ипотека, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, сергей бабинов