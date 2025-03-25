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Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США

Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США - РИА Новости, 25.03.2025

Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США

Глава делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде, министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны продолжают работать над достижением "устойчивого и... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T18:24:00+03:00

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рустем умеров

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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Глава делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде, министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны продолжают работать над достижением "устойчивого и прочного мира"."Все стороны продолжают работать над достижением устойчивого и прочного мира", - написал Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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украина, сша, в мире, россия, рустем умеров, григорий карасин, совет федерации рф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)