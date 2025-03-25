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Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США - РИА Новости, 25.03.2025
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18:24 25.03.2025 (обновлено: 19:03 25.03.2025)
https://ria.ru/20250325/umerov-2007269693.html
Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США
Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США - РИА Новости, 25.03.2025
Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США
Глава делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде, министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны продолжают работать над достижением "устойчивого и... РИА Новости, 25.03.2025
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Глава делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде, министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны продолжают работать над достижением "устойчивого и прочного мира"."Все стороны продолжают работать над достижением устойчивого и прочного мира", - написал Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, сша, в мире, россия, рустем умеров, григорий карасин, совет федерации рф, владимир путин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Украина, США, В мире, Россия, Рустем Умеров, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Владимир Путин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Глава делегации Украины в Эр-Рияде раскрыл детали встречи с США

Умеров: стороны работают над достижением устойчивого и прочного мира

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМинистр обороны Украины Рустем Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Глава делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде, министр обороны Рустем Умеров заявил, что стороны продолжают работать над достижением "устойчивого и прочного мира".
"Все стороны продолжают работать над достижением устойчивого и прочного мира", - написал Умеров в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Агентство Франс Пресс со ссылкой на украинские источники ранее сообщало о новом раунде переговоров американской и украинской делегаций в Эр-Рияде во вторник.
Предыдущий раунд переговоров украинской делегации с США прошел в столице Саудовской Аравии в воскресенье.
При этом переговоры России и США прошли в Эр-Рияде в понедельник. Россию на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Предполагалось, что переговоры будут посвящены нюансам возможного возобновления инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря, которое обсуждалось в ходе последнего телефонного контакта президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Белый дом рассказал о договоренности США и Украины по Черному морю
Вчера, 17:53
 
УкраинаСШАВ миреРоссияРустем УмеровГригорий КарасинСовет Федерации РФВладимир ПутинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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