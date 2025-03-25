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В Совфеде предупредили об угрозе от покинувших Россию айтишников - РИА Новости, 25.03.2025
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18:50 25.03.2025
https://ria.ru/20250325/senator-2007277275.html
В Совфеде предупредили об угрозе от покинувших Россию айтишников
В Совфеде предупредили об угрозе от покинувших Россию айтишников - РИА Новости, 25.03.2025
В Совфеде предупредили об угрозе от покинувших Россию айтишников
Часто говорят о "поуехавших" артистах, псевдополитологах, но никто не оценивает масштаб возможной угрозы от покинувших Россию специалистов IT-сферы, которые... РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T18:50:00+03:00
2025-03-25T18:50:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Часто говорят о "поуехавших" артистах, псевдополитологах, но никто не оценивает масштаб возможной угрозы от покинувших Россию специалистов IT-сферы, которые знают, как все устроено в РФ и "работают совершенно не на нас", сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. "Масштаб возможной беды… я сейчас не про мошенничество, там вроде бы все понимают, как это. У нас сейчас показывают артистов, писателей, псевдополитологов, ещё какую-то публику, поуехавшую. Но как-то не говорят о тысячах айтишников. Которые уехали. Которые очень неплохо себя здесь проявляли. Которые являются профессионалами. Которые помалкивают и работают совершенно не на нас", - сказал сенатор на заседании комиссии. По его словам, эти специалисты мотивированы. "И они знают не только русский язык, но они знают, как здесь все устроено. Я бы хотел, чтобы общими усилиями мы на эту проблему тоже обратили внимание, потому что это не просто какие-то телефонные обзвонщики. Это люди, которые с вами за одними партами сидели", - отметил Климов. "Поэтому я примерно понимаю, какого рода вызовы здесь могут быть. И у меня нет сейчас чётких ответов на эти вопросы. Но настроение, которое иногда бывает, что рассосётся, само пройдёт, сейчас вот ветер перемен, ещё что-нибудь такое, значит, Дед Мороз прискачет, так сказать, станет Санта-Клаусом, и вот это все - очень опасное явление", - сказал парламентарий. Климов напомнил о состоявшейся ранее видеоконференции с европейскими коллегами, "которые не превратились в лунатиков ещё". "Они ведь не случайно все говорят про 2030 год. Там ведь не столько про третью мировую грезят их лунатики (в руководстве ЕС – ред.), они хотят использовать наш политический календарь таким образом, чтобы к этому времени попытаться что-то такое сделать", - сказал глава комиссии СФ. По его словам, там действительно, огромные деньги, до 800 миллиардов евро, как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Судя по тому, как она расхитила деньги Европейского союза, или по крайней мере так говорят в ЕС, во время ковида, то порядок цифр просто взрастает. Но от этого нам легче не становится, и здесь, наверное, внимание определённое к этой тематике надо усиливать. В том числе и в преддверии выборов нынешнего года", - отметил Климов. По его словам, в комиссии СФ есть предложения – "может быть, действительно, как-то начать брифинговать участников выборов, хотя бы их, чтобы они тоже понимали, что их ждёт, помимо, собственно, политической конкуренции". "Что всегда будет незримый третий, и вот этот третий будет играть точно против всех нас", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20250222/artisty-2000952583.html
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политика, россия, андрей климов, дед мороз, санта-клаус, евросоюз, совет федерации рф, еврокомиссия
Политика, Россия, Андрей Климов, Дед Мороз, Санта-Клаус, Евросоюз, Совет Федерации РФ, Еврокомиссия
В Совфеде предупредили об угрозе от покинувших Россию айтишников

Сенатор Климов заявил об угрозе от покинувших Россию специалистов IT-сферы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФойе Совета Федерации РФ
Фойе Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 мар – РИА Новости. Часто говорят о "поуехавших" артистах, псевдополитологах, но никто не оценивает масштаб возможной угрозы от покинувших Россию специалистов IT-сферы, которые знают, как все устроено в РФ и "работают совершенно не на нас", сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Масштаб возможной беды… я сейчас не про мошенничество, там вроде бы все понимают, как это. У нас сейчас показывают артистов, писателей, псевдополитологов, ещё какую-то публику, поуехавшую. Но как-то не говорят о тысячах айтишников. Которые уехали. Которые очень неплохо себя здесь проявляли. Которые являются профессионалами. Которые помалкивают и работают совершенно не на нас", - сказал сенатор на заседании комиссии.
Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 22.02.2025
Уехавшим артистам не стоит ждать коллективной амнистии, заявил Швыдкой
22 февраля, 08:13
По его словам, эти специалисты мотивированы. "И они знают не только русский язык, но они знают, как здесь все устроено. Я бы хотел, чтобы общими усилиями мы на эту проблему тоже обратили внимание, потому что это не просто какие-то телефонные обзвонщики. Это люди, которые с вами за одними партами сидели", - отметил Климов.
"Поэтому я примерно понимаю, какого рода вызовы здесь могут быть. И у меня нет сейчас чётких ответов на эти вопросы. Но настроение, которое иногда бывает, что рассосётся, само пройдёт, сейчас вот ветер перемен, ещё что-нибудь такое, значит, Дед Мороз прискачет, так сказать, станет Санта-Клаусом, и вот это все - очень опасное явление", - сказал парламентарий.
Климов напомнил о состоявшейся ранее видеоконференции с европейскими коллегами, "которые не превратились в лунатиков ещё". "Они ведь не случайно все говорят про 2030 год. Там ведь не столько про третью мировую грезят их лунатики (в руководстве ЕС – ред.), они хотят использовать наш политический календарь таким образом, чтобы к этому времени попытаться что-то такое сделать", - сказал глава комиссии СФ.
По его словам, там действительно, огромные деньги, до 800 миллиардов евро, как заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. "Судя по тому, как она расхитила деньги Европейского союза, или по крайней мере так говорят в ЕС, во время ковида, то порядок цифр просто взрастает. Но от этого нам легче не становится, и здесь, наверное, внимание определённое к этой тематике надо усиливать. В том числе и в преддверии выборов нынешнего года", - отметил Климов.
По его словам, в комиссии СФ есть предложения – "может быть, действительно, как-то начать брифинговать участников выборов, хотя бы их, чтобы они тоже понимали, что их ждёт, помимо, собственно, политической конкуренции". "Что всегда будет незримый третий, и вот этот третий будет играть точно против всех нас", - заключил сенатор.
Заседание Совета при президенте РФ по культуре и искусству в Москве. 25 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
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Вчера, 18:22
 
ПолитикаРоссияАндрей КлимовДед МорозСанта-КлаусЕвросоюзСовет Федерации РФЕврокомиссия
 
 
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