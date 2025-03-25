https://ria.ru/20250325/rossijane-2007320346.html
Россияне сообщили о сбоях в работе сайта ВТБ
Россияне сообщили о сбоях в работе сайта ВТБ - РИА Новости, 25.03.2025
Россияне сообщили о сбоях в работе сайта ВТБ
Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 2,5 тысячи жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. РИА Новости, 25.03.2025
2025-03-25T23:31:00+03:00
2025-03-25T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Россияне сообщают о неполадках в работе сайта и мобильного приложения банка ВТБ, они оставили более 2,5 тысячи жалоб на Downdetector, следует из данных сайта. Так, больше всего жалоб на неполадки поступило из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, а также Нижегородской области. Чаще всего пользователи жалуются на сбой работы мобильного приложения - 42%, на сбой сайта – 41% жалоб, на сбой личного кабинета – 10%.
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общество, санкт-петербург, ленинградская область, москва
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Россияне сообщили о сбоях в работе сайта ВТБ
Downdetector зарегистрировал более 2,5 тыс жалоб на сбои в работе сайта ВТБ