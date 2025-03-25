https://ria.ru/20250325/putin-2007289360.html

Путин пообещал связаться с Эйфманом по вопросу строительства театра

Путин пообещал связаться с Эйфманом по вопросу строительства театра - РИА Новости, 25.03.2025

Путин пообещал связаться с Эйфманом по вопросу строительства театра

Президент России Владимир Путин пообещал связаться с балетмейстером, руководителем Театра Академии танца Борисом Эйфманом по вопросу завершения строительства... РИА Новости, 25.03.2025

2025-03-25T19:53:00+03:00

2025-03-25T19:53:00+03:00

2025-03-25T19:53:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

владимир путин

борис эйфман

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МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал связаться с балетмейстером, руководителем Театра Академии танца Борисом Эйфманом по вопросу завершения строительства нового здания театра в Санкт-Петербурге. "Борис Яковлевич такой порядочный человек, сидит, молчит, хотя мог бы сказать по поводу того, что театр-то обещали, но пока что-то его не видно. Что-то происходит, нет?" - поинтересовался Путин у Эйфмана на заседании Совета по культуре и искусству в режиме ВКС. В свою очередь Эйфман попросил президента еще раз обратить внимание на эту проблему, а также пообещал в следующий раз поделиться своими идеями по поводу балета и балетного образования. "Благодарю вас. Мы с вами свяжемся, поговорим еще", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250325/putin-2007280078.html

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россия, санкт-петербург, владимир путин, борис эйфман