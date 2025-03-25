"Сильный удар": в Раде назвали "жертву" переговоров России и США в Эр-Рияде
Дубинский: США и РФ нанесли удар по ЕС на переговорах в Эр-Рияде
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США
Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США
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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Договоренности России и США по Черному морю, заключенные в Эр-Рияде, нанесли удар по ЕС, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
"Перемирие в Черном море без участия Британии — это уже очень серьезный удар по планам Европы влезть за стол переговоров между Россией и США", — отметил он.
По словам политика, "перемирие" в Черном море, заключенное между двумя странами, делает ненужным присутствие не только европейского флота, но и наземных войск на Украине. Такой расклад, по мнению Дубинского, ставит под сомнение необходимость миротворческой операции, о которой говорили в ЕС.
Депутат добавил, что результат переговоров ставит также под вопрос и поддержку Владимира Зеленского со стороны Великобритании и Франции.
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"Без доступа к Черному морю, воздушному пространству и стратегическим объектам — он им не нужен", — заключил политик.
Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Позднее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. Договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.