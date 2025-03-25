https://ria.ru/20250325/peregovory-2007303836.html

"Сильный удар": в Раде назвали "жертву" переговоров России и США в Эр-Рияде

"Сильный удар": в Раде назвали "жертву" переговоров России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 25.03.2025

"Сильный удар": в Раде назвали "жертву" переговоров России и США в Эр-Рияде

Договоренности России и США по Черному морю, заключенные в Эр-Рияде, нанесли удар по ЕС, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. РИА Новости, 25.03.2025

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2025-03-25T21:16:00+03:00

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МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Договоренности России и США по Черному морю, заключенные в Эр-Рияде, нанесли удар по ЕС, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский."Перемирие в Черном море без участия Британии — это уже очень серьезный удар по планам Европы влезть за стол переговоров между Россией и США", — отметил он.По словам политика, "перемирие" в Черном море, заключенное между двумя странами, делает ненужным присутствие не только европейского флота, но и наземных войск на Украине. Такой расклад, по мнению Дубинского, ставит под сомнение необходимость миротворческой операции, о которой говорили в ЕС.Депутат добавил, что результат переговоров ставит также под вопрос и поддержку Владимира Зеленского со стороны Великобритании и Франции."Без доступа к Черному морю, воздушному пространству и стратегическим объектам — он им не нужен", — заключил политик.Переговоры России и США стартовали в понедельник в Эр-Рияде около 10.00 мск и завершились поздно вечером. Москву на встрече представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.Позднее на сайте Кремля было опубликовано заявление по итогам встречи. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов. Договоренность вступит в силу только после ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.

https://ria.ru/20250325/ssha-2007239226.html

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