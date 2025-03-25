Сборная Англии разгромила латвийцев в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Латвии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0, отличились Рис Джеймс (38-я минута), Гарри Кейн (68) и Эберечи Эзе (75).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
24 марта 2025 • начало в 22:45
Завершен
38’ • Рис Джеймс
68’ • Гарри Кейн
76’ • Эберечи Эзе
Джеймс и Эзе впервые отличились за национальную команду, для лучшего бомбардира в истории сборной Англии Кейна этот гол стал 71-м.
Англичане с 6 очками возглавляют таблицу группы К, латвийцы (3 очка) идут третьими.
Результаты других матчей игрового дня:
- Албания - Андорра - 3:0;
- Босния и Герцеговина - Кипр - 2:1;
- Польша - Мальта - 2:0;
- Сан-Марино - Румыния - 1:5.
