Сборная Англии разгромила латвийцев в матче отбора ЧМ-2026
01:07 25.03.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборная Англии разгромила латвийцев в матче отбора ЧМ-2026

МОСКВА, 25 мар - РИА Новости. Сборная Англии обыграла команду Латвии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча в Лондоне завершилась со счетом 3:0, отличились Рис Джеймс (38-я минута), Гарри Кейн (68) и Эберечи Эзе (75).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа K
24 марта 2025 • начало в 22:45
Завершен
Англия
3 : 0
Латвия
38‎’‎ • Рис Джеймс
68‎’‎ • Гарри Кейн
(Деклан Райс)
76‎’‎ • Эберечи Эзе
Календарь Турнирная таблица История встреч
Джеймс и Эзе впервые отличились за национальную команду, для лучшего бомбардира в истории сборной Англии Кейна этот гол стал 71-м.
Англичане с 6 очками возглавляют таблицу группы К, латвийцы (3 очка) идут третьими.

