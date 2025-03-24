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"Выглядит так себе": в Раде высмеяли Зеленского после встречи Украины и США - РИА Новости, 24.03.2025
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00:46 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006837355.html
"Выглядит так себе": в Раде высмеяли Зеленского после встречи Украины и США
"Выглядит так себе": в Раде высмеяли Зеленского после встречи Украины и США - РИА Новости, 24.03.2025
"Выглядит так себе": в Раде высмеяли Зеленского после встречи Украины и США
Владимира Зеленского снова не допустили на переговоры Украины и США, а его внешний вид вызывает опасения, пишет в Telegram депутат Верховной Рады Украины... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T00:46:00+03:00
2025-03-24T00:46:00+03:00
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владимир зеленский
александр дубинский
рустем умеров
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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Владимира Зеленского снова не допустили на переговоры Украины и США, а его внешний вид вызывает опасения, пишет в Telegram депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский."(Зеленский. — Прим. ред.) рассказал, как у них всё отлично на переговорах идет. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож", — написал он.Кроме того, Дубинский отметил, что представители Киева ничего не решали на переговорах, а американская сторона просто указала, где нужно поставить подписи.Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи были предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру.
https://ria.ru/20250321/ugroza-2006318895.html
https://ria.ru/20250323/zelenskiy-2006778946.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, рустем умеров, верховная рада украины
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Рустем Умеров, Верховная Рада Украины
"Выглядит так себе": в Раде высмеяли Зеленского после встречи Украины и США

Депутат Рады Дубинский: Зеленского не пустили на встречу США и Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар РИА Новости. Владимира Зеленского снова не допустили на переговоры Украины и США, а его внешний вид вызывает опасения, пишет в Telegram депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский.
"(Зеленский. — Прим. ред.) рассказал, как у них всё отлично на переговорах идет. Но, скорее, всё как раз наоборот. Выглядит он так себе. По старой традиции — сидел в соседнем отеле, даже на техническую встречу не вхож", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Смертельная угроза для России: США забирают у Украины "привет мертвеца"
21 марта, 08:00
Кроме того, Дубинский отметил, что представители Киева ничего не решали на переговорах, а американская сторона просто указала, где нужно поставить подписи.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что в повестке встречи были предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. В состав делегации вошли эксперты по энергетике, а также военные представители.
В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоится встреча экспертов от России и США. Со стороны Москвы в них примут участие председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Состав американской делегации пока неизвестен. Как ожидается, переговоры будут посвящены теме Черноморской инициативы.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
"Еще десятки тысяч жизней": в Раде рассказали, что сделал Зеленский
Вчера, 14:44
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили урегулирование украинского конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире. Российский лидер положительно откликнулся на идею о взаимном отказе сторон конфликта от ударов по объектам энергоинфраструктуры на 30 дней и дал соответствующее поручение военным.
Президенты также договорились начать технические переговоры по введению режима прекращения огня на Черном море, полному прекращению огня и постоянному миру.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Медведев прокомментировал "звонок" Макрона во время брифинга Зеленского
Вчера, 14:06
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийРустем УмеровВерховная Рада Украины
 
 
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