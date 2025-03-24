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Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2025
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10:15 24.03.2025
https://ria.ru/20250324/zelenskij-2006881474.html
Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде
Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде - РИА Новости, 24.03.2025
Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде
Существуют предположения, что Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат... РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T10:15:00+03:00
2025-03-24T10:15:00+03:00
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владимир зеленский
александр дубинский
руслан стефанчук
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Существуют предположения, что Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, усиливаются слухи о возможном "транзите власти" после подписания перемирия. Пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья в начале марта сообщала, что Зеленский 10 апреля отправится с визитом в ЮАР. "Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)", - говорится в сообщении в Telegram-канале, ведущегося от имени Дубинского. По его словам, председатель Рады Руслан Стефанчук "слег с сердечными проблемами", что также может означать приближающийся "транзит власти", действующей на Украине. Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признает, что сроки могут сместиться, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.
https://ria.ru/20250324/zelenskiy-2006855785.html
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в мире, юар, украина, владимир зеленский, александр дубинский, руслан стефанчук, верховная рада украины
В мире, ЮАР, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Руслан Стефанчук, Верховная Рада Украины
Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявили в Раде

Депутат Дубинский: Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Yves Herman
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Существуют предположения, что Владимир Зеленский может не вернуться из планируемой поездки в ЮАР, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.
По его словам, усиливаются слухи о возможном "транзите власти" после подписания перемирия. Пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья в начале марта сообщала, что Зеленский 10 апреля отправится с визитом в ЮАР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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"Ходят упорные слухи о том, что Зеленский скоро уйдет - после подписания стабильного перемирия. Вполне, кстати, может быть, что свалит в ЮАР и оттуда не вернется (после 20 апреля)", - говорится в сообщении в Telegram-канале, ведущегося от имени Дубинского.
По его словам, председатель Рады Руслан Стефанчук "слег с сердечными проблемами", что также может означать приближающийся "транзит власти", действующей на Украине.
Белый дом нацелен на достижение соглашения о перемирии в украинском конфликте к 20 апреля, но признает, что сроки могут сместиться, сообщало агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с этими планами.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Раде раскрыли планы Зеленского по перемирию
17 марта, 21:00
 
В миреЮАРУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийРуслан СтефанчукВерховная Рада Украины
 
 
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