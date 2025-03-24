https://ria.ru/20250324/zapad-2006806775.html

Запад раскручивает маховик русофобских экономических репрессий

Запад раскручивает маховик русофобских экономических репрессий - РИА Новости, 24.03.2025

Запад раскручивает маховик русофобских экономических репрессий

Ненависть Запада вызывают не только наши успехи в зоне боевых действий. Не менее сильную ненависть, настоящую и утробную, там же и у тех же триггерят наши... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:00:00+03:00

2025-03-24T08:00:00+03:00

россия

санкции

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Ненависть Запада вызывают не только наши успехи в зоне боевых действий. Не менее сильную ненависть, настоящую и утробную, там же и у тех же триггерят наши экономические успехи.Показатели роста нашего ВВП — одни из лучших в развитии "Большой двадцатки".Новость появилась на лентах информационных агентств два дня назад. За год до этого сообщалось о росте внутреннего валового продукта в 2023-м и далее по списку — начиная с 2022-го года. В феврале которого началась специальная военная операция.Аналогичные показатели "всемирного западного меньшинства", входящего в "Большую двадцатку", оказались ниже, причем в несколько раз.Что же касается показателей стран самоназванной "Большой семерки", то с ними совсем печальная история. Хотя, казалось, не в режиме же они десятков тысяч санкций действуют, да и спецоперацию вроде не проводят. Так откуда такая печаль в данных их экономической статистики?Российская экономика за расчетный период времени росла и продолжает расти, практически не обращая внимание ни на какие рестрикции, коих набралось почти 20 тысяч штук.Санкции тоже не уменьшаются, а наоборот: началась работа аж над 17-м пакетом ограничительных мер.Если проделать арифметическую операцию деления, то можно в результате получить пять (и больше половины в периоде) таких пакетов, вводимых против нас ежегодно. Что составляет примерно один список под девизом "Держать Россию и не пущать ее", проголосованный и принимаемый каждые два месяца.Банальная арифметика как раздел точной науки математики не в чести у еэсовских. Там булькают от возбуждения, по-прежнему воображая, как и что они будут у нас "разрывать в клочья".Это касается заявлений на публику, которые из-за трескотни и широковещательности перестали производить должный эффект. А есть и действия. Спрятанные от глаз.Одно из них — использование репрессий в отношении тех, кто санкции не учитывает вовсе или учитывает не вполне, работая в бизнесе.Так, например, накануне испанские правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в обходе антироссийских рестрикций. Что именно эти люди совершили, что им вменяется в вину, насколько подозрения обоснованны — неизвестно. В смысле, неизвестно широкой публике.Этот правовой туман, если не сказать вакуум, и зыбкость определений предоставляют — и это мы должны понять максимально быстро — огромные возможности для европейской юстиции пользоваться расправами над нами в момент, когда это покажется нужным и полезным исполнительным властям всего общеевропейского блока, чтобы устранить мешающих их экономикам конкурентов.Наднациональное в ЕС имеет несопоставимо более значимый вес, чем национальное (так выглядит, в частности, утрата, вслед за бюджетным еще и юридического суверенитета), и поэтому дубинкой правоохранителям тут можно махать всласть.Видя, как развиваются события на экономическом фронте в этом глобальном противостоянии, нам следует непременно это учитывать.Чем сильнее будет разрыв в макроэкономических показателях, тем жестче будут нас прессовать, не гнушаясь ничем.Кто весной 2021-го года, когда под абсолютно надуманным предлогом вводились секторальные санкции против дружественного нам белорусского государства (ограничения касались калийных удобрений), мог думать, что такая нечестная игра затронет и нашу страну?Диверсия против "Северных потоков", добровольно-принудительный отказ от наших энергоносителей и вот сейчас — предпринимаемая попытка насильственного уничтожения тех, кто умеет работать и лучше, и эффективнее? Доверять же формулировке "нарушение санкционного режима" — себя не уважать.Подведем итог.Не сумев с нами справиться с помощью ограничений и "отмены" наших ресурсов, потерпев сокрушительный крах в попытке нас изолировать геополитически, сегодня западники достают последнюю, судя по всему, карту. Они разогревают маховик репрессий в отношении тех, кто волею профессиональных судеб или служебных обязанностей оказался близок российским экономическим интересам.Да, пока лишь два человека за это могут поплатиться — и хорошо, если только карьерой. Но нам известно, что право, в том числе экономическое, западнее Бреста используется по прецедентному принципу. И если хотя бы одно судебное решение вынесут в соответствии с нынешней русофобией, дальше этим юридическим кистенем будут пользоваться все и всегда.Нам об этом следует помнить. Как и осознавать, что если и когда разрядка в отношениях сменит геополитический кризис, то в экономике ситуация еще очень долгое время не изменится. А значит, нам предстоит выиграть и эту баталию тоже.

https://ria.ru/20250130/rost-1996357833.html

https://ria.ru/20250322/tramp-2006612104.html

https://ria.ru/20250323/sanktsii-2006782480.html

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

россия, санкции