Рейтинг@Mail.ru
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза - РИА Новости, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 22.03.2025
https://ria.ru/20250322/ispanija-2006681261.html
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза - РИА Новости, 22.03.2025
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза
Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:14:00+03:00
2025-03-22T17:14:00+03:00
в мире
испания
украина
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15357/45/153574535_0:27:565:345_1920x0_80_0_0_ebe89c31426f3ceca7861d6408c0255a.jpg
МАДРИД, 22 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями Евросоюза, которые были введены из-за конфликта на Украине, говорится в распространенном в субботу пресс-служба полиции королевства. "Предполагается, что подследственные сотрудничали с компанией, в отношении которой Европейский союз ввел международные санкции и арестовал все ее активы в Испании за связь с вторжением на Украину", - говорится в сообщении. Согласно правоохранительным органам, задержанные подделывали коммерческие и таможенные документы, обходя тем самым международные санкции. В ходе операции были изъяты антикварные предметы и коллекционные ценности, которые, предположительно, планировалось вывезти в третью страну.
https://ria.ru/20250302/glava-2002577739.html
испания
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15357/45/153574535_35:0:531:372_1920x0_80_0_0_bdb1b532b3dd19c8610c6e4a7ec87e4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, испания, украина, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Испания, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза

В Испании задержали двух человек за сотрудничество с компанией из списка санкций

© www.eitb24.comИспанская полиция
Испанская полиция - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
© www.eitb24.com
Испанская полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАДРИД, 22 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями Евросоюза, которые были введены из-за конфликта на Украине, говорится в распространенном в субботу пресс-служба полиции королевства.
«
"Предполагается, что подследственные сотрудничали с компанией, в отношении которой Европейский союз ввел международные санкции и арестовал все ее активы в Испании за связь с вторжением на Украину", - говорится в сообщении.
Согласно правоохранительным органам, задержанные подделывали коммерческие и таможенные документы, обходя тем самым международные санкции. В ходе операции были изъяты антикварные предметы и коллекционные ценности, которые, предположительно, планировалось вывезти в третью страну.
Флаги Испании - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Испании заявили о смене мирового порядка
2 марта, 14:11
 
В миреИспанияУкраинаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала