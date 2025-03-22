https://ria.ru/20250322/ispanija-2006681261.html

Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза

Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза - РИА Новости, 22.03.2025

Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза

Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями... РИА Новости, 22.03.2025

2025-03-22T17:14:00+03:00

2025-03-22T17:14:00+03:00

2025-03-22T17:14:00+03:00

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МАДРИД, 22 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями Евросоюза, которые были введены из-за конфликта на Украине, говорится в распространенном в субботу пресс-служба полиции королевства. "Предполагается, что подследственные сотрудничали с компанией, в отношении которой Европейский союз ввел международные санкции и арестовал все ее активы в Испании за связь с вторжением на Украину", - говорится в сообщении. Согласно правоохранительным органам, задержанные подделывали коммерческие и таможенные документы, обходя тем самым международные санкции. В ходе операции были изъяты антикварные предметы и коллекционные ценности, которые, предположительно, планировалось вывезти в третью страну.

https://ria.ru/20250302/glava-2002577739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, испания, украина, санкции, санкции в отношении россии