https://ria.ru/20250322/ispanija-2006681261.html
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза - РИА Новости, 22.03.2025
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза
Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями... РИА Новости, 22.03.2025
2025-03-22T17:14:00+03:00
2025-03-22T17:14:00+03:00
2025-03-22T17:14:00+03:00
в мире
испания
украина
санкции
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15357/45/153574535_0:27:565:345_1920x0_80_0_0_ebe89c31426f3ceca7861d6408c0255a.jpg
МАДРИД, 22 мар - РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала в Марбелье двух человек по подозрению в сотрудничестве с предприятием, находящимся под международными санкциями Евросоюза, которые были введены из-за конфликта на Украине, говорится в распространенном в субботу пресс-служба полиции королевства. "Предполагается, что подследственные сотрудничали с компанией, в отношении которой Европейский союз ввел международные санкции и арестовал все ее активы в Испании за связь с вторжением на Украину", - говорится в сообщении. Согласно правоохранительным органам, задержанные подделывали коммерческие и таможенные документы, обходя тем самым международные санкции. В ходе операции были изъяты антикварные предметы и коллекционные ценности, которые, предположительно, планировалось вывезти в третью страну.
https://ria.ru/20250302/glava-2002577739.html
испания
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15357/45/153574535_35:0:531:372_1920x0_80_0_0_bdb1b532b3dd19c8610c6e4a7ec87e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, испания, украина, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Испания, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
Полиция Испании задержала двух подозреваемых в обходе санкций Евросоюза
В Испании задержали двух человек за сотрудничество с компанией из списка санкций