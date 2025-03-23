https://ria.ru/20250323/ekonomika-2006742493.html

Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20

Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20 - РИА Новости, 23.03.2025

Россия стала третьей по темпам роста экономики в G20

Россия в 2024 году стала третьей по темпам роста экономики в "Большой двадцатке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T08:09:00+03:00

2025-03-23T08:09:00+03:00

2025-03-23T09:20:00+03:00

экономика

россия

аргентина

германия

брикс

большая двадцатка

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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Россия в 2024 году стала третьей по темпам роста экономики в "Большой двадцатке", следует из анализа РИА Новости данных национальных статслужб. Сильнее всего в прошлом году увеличилась экономика Индии, хотя ее темпы роста замедлились до 6,7% с 8,8% в календарном 2023 году. Второе место поделили между собой Китай и Индонезия, ВВП которых в прошлом году увеличился на пять процентов. При этом если экономика КНР столкнулась с небольшим снижением темпов роста — на 0,2 процентного пункта, то индонезийская сохранила динамику неизменной. Тройку лидеров замыкает Россия, которая второй год подряд увеличивает свою экономику на 4,1%. Четвертой стала Бразилия, рост ВВП которой ускорился до 3,4% с 3,2% годом ранее. Пятая — Турция (единственная в топ-5 не входит в БРИКС), при этом она столкнулась с резким замедлением темпов увеличения экономики — до 3,2% с 5,1% в позапрошлом году. Единственными крупными экономиками, которые в прошлом году столкнулись со спадом, стали Аргентина и Германия: их ВВП продолжил сокращаться второй год подряд. Латиноамериканская страна сейчас переживает болезненные реформы нового президента Хавьера Милея, и на этом фоне ее ВВП сократился на 1,7% после 1,6% годом ранее. В свою очередь, немецкая экономика сталкивается с проблемами из-за санкций против России и высокой конкуренции со стороны Китая на ключевых для нее рынках, в результате чего она уменьшилась за прошлый год еще на 0,2% после 0,3% в позапрошлом году. А вот Саудовская Аравия смогла преодолеть спад 2023 года и вернуться к росту — на 1,3% по итогам прошлого года. Также заметно ускорилась динамика в Южной Корее, где темпы роста ВВП составили два процента против 1,4% в позапрошлом году, а также Британии — до 0,9% с 0,4%. Остальные страны либо столкнулись с сохранением темпов роста неизменными, либо с их замедлением. К первой группе относятся Италия (0,7%), Франция (1,1%), и Канада (1,5%). Во второй группе наиболее заметно упали темпы роста в Японии — сразу в 19 раз, до 0,1%, Австралии — вдвое, до одного процента, а также по 0,1 процентного пункта снижение зафиксировали в ЮАР (0,6%) и США (2,8%).

https://ria.ru/20250307/vvp-2003393911.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

https://ria.ru/20250312/neft-2004387366.html

россия

аргентина

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, аргентина, германия, брикс, большая двадцатка