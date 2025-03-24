https://ria.ru/20250324/udary-2006990431.html

ВСУ лишились элиты, а наемники разбежались: ювелирная работа ракетчиков

ВСУ лишились элиты, а наемники разбежались: ювелирная работа ракетчиков - РИА Новости, 24.03.2025

ВСУ лишились элиты, а наемники разбежались: ювелирная работа ракетчиков

Российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Ровенской,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T16:11:00+03:00

2025-03-24T16:11:00+03:00

2025-03-24T16:11:00+03:00

краматорск

россия

бровары

сергей лебедев

владимир рогов

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998822982_0:0:1590:895_1920x0_80_0_0_b38cb423e9be2e451b33d0f228bc4439.jpg

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Российские Вооруженные силы продолжают наносить мощнейшие удары по инфраструктуре ВСУ и военным целям на Украине. Взрывы звучали в Киевской, Ровенской, Запорожской, Сумской, Николаевской, Одесской и Хмельницкой областях. В городе Одессе прогремел самый мощный взрыв за время СВО, по данным из сети. Также нанесены точные удары по спецназу ВСУ, наемникам и личному составу противника в Киевской и Сумской областях, и была атакована одна из крупнейших тренировочных баз ВСУ.Самый мощный взрыв в Одессе"В Одессе прозвучал самый мощный взрыв за всё время СВО, сообщают местные жители." — отметил Телеграмм-канал "С места события". "Часть Одессы осталась без света".После полуночи 21 марта по военной инфраструктуре на территории Одессы произошел целый ряд прилетов, атака осуществлялась при помощи ударных БПЛА .Об атаке сообщил так же телеграмм – канал "Архангел спецназа". В результате зафиксировано "от 10 до 15 прилетов. А сбить противнику удалось лишь несколько российских беспилотников"."Взрывы в результате прилетов прозвучали мощные. После некоторых была слышна вторичная детонация, что указывает на наличие взрывчатых веществ в месте прилета" - говориться в сообщении телеграмм канала.Удары по спецназу ВСУРоссийские ВС нанесли точные удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои", — заявил Лебедев.Попали иностранные наемники под удар в Вышгороде."Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего иностранных. Импортные скорые, в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", — сказал собеседник РИА Новости.Кроме того, целых четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.Ювелирная работа наших ракетчиковС ювелирной точностью российские ракетчики нанесли удар по скоплению живой силы и техники противника в Краснопольском районе Сумской области. Уничтожено свыше 50 человек личного состава, несколько САУ, пикапы и багги ВСУ, о случившимся написал Телеграмм-канал "Северный ветер", неофициальный ресурс наших воинов группировки войск "Север".Удар по СБУРоссийские войска сумели нанести удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорск в ДНР, которое украинскими войсками использовалось как пункт дислокации, место после удара оцеплено, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов."Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского", - сказал Рогов."По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном. Враг пытается скрыть потери и тех, кто там находился", - добавил Рогов."Городок" уничтоженВ поселке Десна Черниговской области была совершена атака на одну из крупнейших тренировочных баз ВСУ.Нанесен удар по одному из самых знаменитых тренировочных городков ВСУ, который так и называется – "Городок". О случившемся сообщил в телеграмм-канале Сергей Лебедев.В "Городке" много казарменных и учебных заведений, есть поля с мишенями, автодром громадных размеров, боксы с техникой и артиллерийскими орудиями, огромные склады с БК. В наше время, в том числе, идет обучение пилотов БПЛА. Практически все инструкторы являются иностранцами.После удара по словам Лебедева: "Вывозили раненых множество "скорых", даже вертолеты задействовали. Местность закрытая, контролируется не только блокпостами, но и беспилотниками."Как видим, вооруженные силы России продолжают наносить весьма болезненные удары по противнику, неуклонно приближая достижения всех целей СВО.

краматорск

россия

бровары

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краматорск, россия, бровары, сергей лебедев, владимир рогов, вооруженные силы украины, служба безопасности украины