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Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске - РИА Новости, 20.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:54 20.03.2025 (обновлено: 23:55 20.03.2025)
https://ria.ru/20250320/vojska-2006339059.html
Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске
Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске - РИА Новости, 20.03.2025
Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске
Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорск в ДНР, которое украинские войска использовали как пункт дислокации, сообщил РИА... РИА Новости, 20.03.2025
2025-03-20T23:54:00+03:00
2025-03-20T23:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
краматорск
донецкая народная республика
россия
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорск в ДНР, которое украинские войска использовали как пункт дислокации, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, место удара оцеплено. "По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном. Враг пытается скрыть потери и тех, кто там находился", - сказал Рогов.
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в мире, краматорск, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Краматорск, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Рогов, Служба безопасности Украины
Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске

Рогов: ВС России нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном Краматорске в ДНР

© AP Photo / LibkosСолдат ВСУ на въезде в Краматорск
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© AP Photo / Libkos
Солдат ВСУ на въезде в Краматорск. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорск в ДНР, которое украинские войска использовали как пункт дислокации, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского", - сказал Рогов.
По его словам, место удара оцеплено.
"По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном. Враг пытается скрыть потери и тех, кто там находился", - сказал Рогов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКраматорскДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир РоговСлужба безопасности Украины
 
 
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