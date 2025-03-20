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Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске

Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске - РИА Новости, 20.03.2025

Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в Краматорске

Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорск в ДНР, которое украинские войска использовали как пункт дислокации, сообщил РИА... РИА Новости, 20.03.2025

2025-03-20T23:54:00+03:00

2025-03-20T23:54:00+03:00

2025-03-20T23:55:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар – РИА Новости. Российские войска нанесли удар по зданию СБУ в оккупированном городе Краматорск в ДНР, которое украинские войска использовали как пункт дислокации, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Поступила подтвержденная информация о нанесении точного удара по зданию СБУ в Краматорске, которое в последнее время использовалось как пункт дислокации и размещения подразделений боевиков режима Зеленского", - сказал Рогов. По его словам, место удара оцеплено. "По официальной версии киевских властей, потерь нет, но большое число эвакуационных групп и скорых, а также уничтоженного автотранспорта во внутреннем дворе якобы не используемого, по официальной версии, здания, говорит об обратном. Враг пытается скрыть потери и тех, кто там находился", - сказал Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

краматорск

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, краматорск, донецкая народная республика, россия, владимир рогов, служба безопасности украины