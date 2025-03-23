https://ria.ru/20250323/ukraina-2006746917.html

В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам

В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам - РИА Новости, 23.03.2025

В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам

Российские войска нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T09:48:00+03:00

2025-03-23T09:48:00+03:00

2025-03-23T11:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

борисполь

киевская область

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

безопасность

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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои", — заявил Лебедев.Иностранные наемники попали под удар в Вышгороде."Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего иностранных. Импортные скорые, в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", — сказал собеседник агентства.Кроме того, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

борисполь, киевская область, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность