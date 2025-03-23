В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам
Лебедев: в районе аэродрома в Борисполе нанесли удар по силам спецназа ВСУ
© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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"Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои", — заявил Лебедев.
Иностранные наемники попали под удар в Вышгороде.
"Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего иностранных. Импортные скорые, в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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