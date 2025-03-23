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В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам - РИА Новости, 23.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:48 23.03.2025 (обновлено: 11:26 23.03.2025)
https://ria.ru/20250323/ukraina-2006746917.html
В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам
В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам - РИА Новости, 23.03.2025
В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам
Российские войска нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского... РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T09:48:00+03:00
2025-03-23T11:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
борисполь
киевская область
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
безопасность
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои", — заявил Лебедев.Иностранные наемники попали под удар в Вышгороде."Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего иностранных. Импортные скорые, в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", — сказал собеседник агентства.Кроме того, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250323/poteri-2006737395.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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борисполь, киевская область, харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Борисполь, Киевская область, Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Киевской области нанесли удар по спецназу ВСУ и иностранным наемникам

Лебедев: в районе аэродрома в Борисполе нанесли удар по силам спецназа ВСУ

© AP Photo / Servicio Ucraniano de EmergenciasУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Servicio Ucraniano de Emergencias
Украинские пожарные в Киеве
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ДОНЕЦК, 23 мар — РИА Новости. Российские войска нанесли удары по спецназу ВСУ и иностранным наемникам в Киевской области, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Одно попадание в Борисполе рядом с аэродромом, накрыли подразделение натренированного бандеровского спецназа. Штурмовики должны были отправиться в Харьковскую область в Волчанск, где опять начались уличные бои", — заявил Лебедев.
Иностранные наемники попали под удар в Вышгороде.
"Вышгород — три взрыва, один — точно в месте жительства каких-то очень крутых военных, вероятнее всего иностранных. Импортные скорые, в которых, по данным сопротивления, очень серьезная аппаратура, и обслуживают их иностранные медики", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, четыре попадания зафиксировали в Броварах. Из них один удар пришелся по пункту временной дислокации "со свежими натренированными бандеровцами", недалеко от тренировочного полигона, еще один — в небольшой цех, где собирали БПЛА.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава противника, техники и наемников, а также по предприятиям оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБориспольКиевская областьХарьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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