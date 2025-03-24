https://ria.ru/20250324/stroitelstvo-2006836148.html

Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область

Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область - РИА Новости, 24.03.2025

Лидером рейтинга по вводу жилья стала Ленинградская область

Тройку лидеров рейтинга регионов РФ по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская область,... РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T00:21:00+03:00

2025-03-24T00:21:00+03:00

2025-03-24T00:21:00+03:00

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МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Тройку лидеров рейтинга регионов РФ по вводу жилья в пересчете на одного жителя за 2024 год составили Ленинградская область, Чечня, Тюменская область, аутсайдерами стали Магаданская, Мурманская области, Чукотский автономный округ, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости. По данным официальной статистики, объем ввода жилья в 2024 году составил 107,8 миллиона квадратных метров, что на 2,4% ниже, чем в 2023 году. При этом темпы сдачи многоквартирных домов снизились на 12,1%, а жилых домов, построенных населением, наоборот, выросли на 6,1%. В пересчете на одного жителя России было введено 0,738 квадратных метров жилья, но диапазон значений показателя в российских регионах очень широк и отличается в разы. Для оценки темпов жилищного строительства в регионах Российской Федерации эксперты РИА Новости составили рейтинг регионов России по вводу жилья. Регионы сравниваются по количеству квадратных метров жилья, введенного в 2024 году, в пересчете на одного жителя. Лидирующая группа Результаты рейтинга свидетельствуют, что в 2024 году, как и в предыдущие годы, объем ввода жилья на одного жителя между лидерами и аутсайдерами отличается в десятки раз. По итогам прошедшего года Ленинградская область сохранила лидирующую строчку в рейтинге с результатом 1,976 квадратных метра введенного жилья на одного человека, что немного ниже, чем в предыдущем году, когда в области было введено чуть более двух "квадратов" на жителя. Кроме того, более одного квадратного метра на человека всего жилья введено в девяти регионах РФ: Чеченской Республике, Тюменской, Московской, Калининградской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Алтай, Сахалинской области и Республике Тыва. Составители рейтинга отмечают, что по сравнению c результатами предыдущего года состав лидирующей группы несколько изменился. Высокие темпы жилищного строительства позволили таким регионам как Республика Алтай и Тува войти в состав лидеров рейтинга и вытеснить из первой десятки Новосибирскую и Калужскую области, результаты которых немного снизились. Всего же в 24 регионах РФ ввод жилья превышает общероссийский уровень (0,738 квадратных метра) и по сравнению с результатами рейтинга прошлого года их количество выросло (23 региона в 2023 году). Что касается динамики ввода жилья, то в лидирующей в рейтинге группе единого направления ее движения не наблюдается. В шести регионах первой десятки темпы ввода жилья выросли, а в четырех – снизились. Наиболее впечатляющий рост продемонстрировала Тува, где объем введенного жилья увеличился почти вдвое (+97,4%). При этом авторы исследования обращают внимание, что в этой республике 87% введенных "жилых" метров пришлось на построенные населением индивидуальные дома и всего 13% на многоквартирные. Кроме того, сохраняется устойчивая положительная динамика в Республике Алтай (+17,5%) и Чеченской Республике (+11,7%). Во многих российских регионах к традиционной популярности частных домов среди населения можно также добавить набирающую обороты программу социальной газификации "частного сектора", что в том числе стимулирует легализовать давно построенное жилье. В Краснодарском крае, Сахалинской и Московской областях по итогам 2024 года зафиксировано снижение темпов ввода жилья на 12,5%, 9,7% и 8,7% соответственно. Аутсайдеры В замыкающей рейтинг группе, как и год назад, в основном представители Дальнего Востока и Крайнего Севера. Меньше всего жилья в пересчете на жителя в 2024 году введено в Магаданской области (0,07 квадратных метра жилья на человека). В двух регионах – Мурманской области и Чукотском автономном округе – было введено менее 0,2 квадратных метра жилья на человека, еще в двух – Еврейской автономной области (ЕАО) и Камчатском крае – менее 0,3 квадратных метра жилья на человека. Стоит отметить, что в трех из пяти перечисленных регионах объем строительства жилья не превышает 40 тысяч квадратных метров, по сравнению с прошлым годом динамика темпов строительства в группе разнонаправленная. В ЕАО объем жилищного строительства вырос более чем в 1,5 раза (+51,7%) и составил 39 тысяч квадратных метров и в Мурманской области объем введенного жилья увеличился на 18,9% (72 тысячи квадратных метров). А в Магаданской области снизился на 20,5% (10 тысяч квадратных метра), в Камчатском крае на 6,1% (82 тысячи квадратных метров) и в Чукотском автономном округе почти не изменился (-0,6% и 6 тысяч квадратных метров). Динамика по темпам роста строительстваПоложительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 47 российских регионах, отрицательная – в 37. В Ярославской области объем введенного жилья не изменился и остался на уровне 2023 года. Наиболее существенный рост объемов строительства был зафиксирован в Туве, где как уже говорилось, рост составил +97,4%. На 79,4% выросли объемы строительства жилья в Дагестане, в Еврейской автономной области – на 51,7%. В других регионах объем введенного жилья вырос не более чем на 20%. Наиболее существенно объемы ввода жилья снизились в Севастополе (-27,9%), Рязанской области (-23,5%), Санкт-Петербурге (-23,4%), Магаданской области (-20,5%) и Тульской области (-17%). В остальных субъектах РФ снижение объемов ввода жилья составило менее 13%. Что касается объемов введенного жилья в абсолютном выражении, лидерство сохраняет Московская область (11,4 миллиона квадратных метров или 10,6% от введенного в России объема жилья), Краснодарском крае (6,7 миллиона квадратных метров или 6,2%) и Москве (6,5 миллиона квадратных метров или 6,1%). Еще в четырех регионах РФ, в которые входят Ленинградская область, Республика Татарстан, Свердловская область и Республика Башкортостан, в 2024 году было введено более 3 миллионов квадратных метров жилья. В сумме на семь субъектов РФ данной группы приходится 36% введенного в России жилья. Меньше всего жилья было введено в Чукотском автономном округе (6 тысяч квадратных метров), Магаданской области (10 тысяч квадратных метров), Ненецком автономном округе (25 тысяч квадратных метров), Еврейской автономной области (39 тысяч квадратных метров) и Мурманской области (72 тысячи квадратных метров).

https://ria.ru/20250324/reyting-2006158322.html

https://ria.ru/20250303/stroitelstvo-2002636358.html

https://ria.ru/20250217/reyting-1999730691.html

https://realty.ria.ru/20250110/pik-1993065886.html

https://realty.ria.ru/20250314/zhile-2005091992.html

https://realty.ria.ru/20250129/podmoskove-1996058208.html

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Дарья Буймова

жилье, россия, магаданская область, краснодарский край, ленинградская область, недвижимость, общество