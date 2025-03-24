https://ria.ru/20250324/prava-1847658872.html

Электронные водительские права: можно ли получить и предъявить на дороге

Электронные водительские права 2025: как выглядят, где получить, какие документы нужны

Электронные водительские права: можно ли получить и предъявить на дороге

Электронные водительские права в России тестовом режиме внедрили осенью 2022 года. Однако переход на них к 2025 году так и не состоялся. Автолюбители... РИА Новости, 24.03.2025

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МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Электронные водительские права в России тестовом режиме внедрили осенью 2022 года. Однако переход на них к 2025 году так и не состоялся. Автолюбители по-прежнему обязаны иметь при себе оригиналы документов. Смогут ли цифровые водительские права заменить физический документ, можно ли предъявлять сотрудникам ГИБДД права в приложении “Госуслуги Авто”, - в материале РИА Новости.Электронные водительские праваЭксперимент по внедрению использования электронного водительского удостоверения в нашей стране начался с 1 октября 2022 года.По словам Степана Гибадулина, юриста Европейской юридической службы, электронное водительское удостоверение – копия водительского удостоверения, которое получено автомобилистом в подразделении ГИБДД в установленном порядке, в приложении "Госуслуги Авто" теперь появилась его электронная версия. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило об этом на своем сайте 13 января 2023 года.Однако проектпостановления Правительства РФ “О внесении изменений в Правила дорожного движения РФ”, в котором были предусмотрены поправки, позволяющие использовать электронные копии всех документов водителя, и изменения согласно проекту “О внесении изменений в статьи 12.3 и 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях” от 13 августа 2024 года, так и не были приняты.Для чего нужны- Предполагалось, что использование электронных документов ускорит процесс оформления нарушений ПДД и снизит нагрузку по документообороту. Кроме этого, водители, лишенные права управления транспортным средством, не смогут обмануть инспектора, сказав, что забыли документ дома, поскольку вся информация об ограничениях будет напрямую выводиться из базы данных ГИБДД, - рассказывает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Предъявить права в цифровом формате можно через бесплатное приложение “Госуслуги Авто”. Однако эксперты по внедрению электронных прав пришли к выводу, что замена классического водительского удостоверения в России на электронный документ невозможна.Как получить электронные права- Получение электронных водительских прав не является на данный момент возможным, - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.QR-код водительского удостоверения можно получить в приложении "Госуслуги. Авто". Но цифровые права не заменяют оригинал документа. В 2025 году выдают исключительно пластиковое водительское удостоверение.Куда обращатьсяВыдает водительское удостоверение только ГИБДД. У других организаций, в том числе и частных, на это нет полномочий. Требуется личное присутствие гражданина, иные лица не вправе получить документ.- Помимо сайта госуслуг, права можно сделать очно – подав заявление в ближайшее отделение ГИБДД, оплатив пошлину за их формирование. После этого необходимо приехать в ведомство, сделать фотографию для удостоверения, и предоставить паспорт, квитанцию об оплате госпошлины. В терминале выдадут талон с датой получения прав, - говорят эксперты ГК АвтоСпецЦентр.Необходимые документыДля получения водительского удостоверения необходим следующий пакет документов:СрокиВодительское удостоверение выдается в срок, не превышающий 30 рабочих дней с момента обращения.Оформление через “Госуслуги”Для оформления водительского удостоверения можно воспользоваться сайтом или приложением "Госуслуги". Онлайн заполнить все поля в электронном бланке, а затем представить оригиналы документов в подразделение ГИБДД. О дате и времени получения прав придет уведомление.Проверка электронных прав на дорогеС 1 марта 2023 года вступили в силу поправки в ПДД РФ, которыми была заложена возможность использования электронных документов наряду с бумажными. Был проведен эксперимент по предъявлению инспекторам QR-кода вместо пластиковых водительских удостоверений. Сделать это можно было в приложении "Госуслуги Авто".Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт" поясняет, что предъявить электронные документы не сложно, нужно:Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету."Для корректного отображения информации водительских прав сотрудник ГИБДД должен 3 раза отсканировать меняющиеся данные QR-кода. Есть опция "Повернуть", с помощью которой можно прочитать информацию с оборотной стороны водительских прав с указанием открытых категорий. Аналогично считывается информация со всех сторон СТС", - отмечает Анна Салютина.Хотя приложение “Госуслуги Авто” загружает документы из официальных реестров, это не заменяет оригиналы. Водитель по-прежнему обязан иметь при себе оригинал удостоверения.Безопасность электронных правЗамены бумажных водительских удостоверений на электронные в 2025 году не произошло. Водительское удостоверение в электронном виде не сможет полностью заменить документ на бумажном носителе.Электронные документы удобно использовать, их тяжело подделать и невозможно потерять.- Однако ряд вопросов возникает к безопасности самой информационной системы. Ни одна даже самая защищенная информационная система не может гарантировать абсолютную безопасность, поэтому периодически появляются сообщения о получении злоумышленниками несанкционированного доступа к той или иной базе данных. Одновременно с этим практика показывает, что данные паспортов и водительских удостоверений довольно часто попадают в различные утечки, поэтому аналогичные проблемы могут возникнуть и у пользователей приложения "Госуслуги Авто", - говорит Сергей Гебель.Советы экспертовВ 2025 году, несмотря на автоматическое продление прав, автолюбителям, у которых срок действия водительского удостоверения истек в 2022 году и был автоматически продлен на три года, требуется замена документа. Для получения нового удостоверения нужно пройти медкомиссию и уплатить госпошлину.Водительские удостоверения, срок действия которых истекает до 31 декабря 2025 года включительно, можно не менять до 2028 года, так как права продлятся автоматически. Но такие права действуют исключительно на территории России. Для поездок за границу необходимо получить новые. Штраф за просроченный документ составляет от 5 000 до 30 000 рублей.

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Артем Смирнов

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