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В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права - РИА Новости, 01.10.2022
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В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права - РИА Новости, 01.10.2022
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права
Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:05
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общество
россия
авто
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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги Авто".Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронного водительского удостоверения в России. По его словам, сделать это можно будет с 1 октября в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.Черников также заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся необходимые поправки в ПДД. Кроме того, ведется работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе и в режиме офлайн.Ранее начальник ГИБДД сообщал о том, что электронное водительское удостоверение введут до конца года. Тогда он выразил надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения.
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общество, россия, авто
Общество, Россия, Авто
01:05 01.10.2022 (обновлено: 05:18 01.10.2022)
 
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права

В России с 1 октября в тестовом режиме заработали электронные водительские права

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкМосковский Кремль и Кремлевская набережная
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль и Кремлевская набережная. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги Авто".
Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронного водительского удостоверения в России. По его словам, сделать это можно будет с 1 октября в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.
Черников также заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся необходимые поправки в ПДД. Кроме того, ведется работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе и в режиме офлайн.
Ранее начальник ГИБДД сообщал о том, что электронное водительское удостоверение введут до конца года. Тогда он выразил надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения.
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