https://ria.ru/20221001/prava-1820783350.html
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права - РИА Новости, 01.10.2022
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права
Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги... РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T01:05
2022-10-01T01:05
2022-10-01T05:18
общество
россия
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818720401_0:145:3127:1904_1920x0_80_0_0_173c07df7079f2b95d336e501480801d.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги Авто".Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронного водительского удостоверения в России. По его словам, сделать это можно будет с 1 октября в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.Черников также заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся необходимые поправки в ПДД. Кроме того, ведется работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе и в режиме офлайн.Ранее начальник ГИБДД сообщал о том, что электронное водительское удостоверение введут до конца года. Тогда он выразил надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения.
https://ria.ru/20220919/osago-1818002854.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818720401_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_e6ece8fa608149c03fb62df37da4af2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, авто
01:05 01.10.2022 (обновлено: 05:18 01.10.2022)
В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права
В России с 1 октября в тестовом режиме заработали электронные водительские права
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги Авто".
Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников
анонсировал введение электронного водительского удостоверения в России. По его словам, сделать это можно будет с 1 октября в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.
Черников также заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся необходимые поправки в ПДД. Кроме того, ведется работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе и в режиме офлайн.
Ранее начальник ГИБДД
сообщал о том, что электронное водительское удостоверение введут до конца года. Тогда он выразил надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения.