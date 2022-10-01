https://ria.ru/20221001/prava-1820783350.html

В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права

В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права - РИА Новости, 01.10.2022

В России в тестовом режиме заработали электронные водительские права

Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги... РИА Новости, 01.10.2022

2022-10-01T01:05

2022-10-01T01:05

2022-10-01T05:18

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россия

авто

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МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Электронное водительское удостоверение заработало в тестовом режиме в России с субботы — теперь его можно предъявить через мобильное приложение "Госуслуги Авто".Ранее глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронного водительского удостоверения в России. По его словам, сделать это можно будет с 1 октября в мобильном приложении "Госуслуги Авто". Цифровые права будут работать в экспериментальном режиме.Черников также заявлял, что для того, чтобы электронный документ стал в полной мере законным, готовятся необходимые поправки в ПДД. Кроме того, ведется работа по распространению сервиса по всей стране, в том числе и в режиме офлайн.Ранее начальник ГИБДД сообщал о том, что электронное водительское удостоверение введут до конца года. Тогда он выразил надежду, что его будут использовать большинство участников дорожного движения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, авто