https://ria.ru/20230126/prava-1847658872.html

Электронные водительские права: как получить, как проверяют на дороге

Электронные водительские права 2023: как выглядят, где получить, какие документы нужны

Электронные водительские права: как получить, как проверяют на дороге

Электронные водительские права (цифровая копия удостоверения водителя) стали в тестовом режиме внедряться в России осенью 2022 года. Пошаговое руководство... РИА Новости, 26.01.2023

2023-01-26T17:13

2023-01-26T17:13

2023-01-26T17:13

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Электронные водительские права (цифровая копия удостоверения водителя) стали в тестовом режиме внедряться в России осенью 2022 года. Пошаговое руководство оформления прав в электронном виде на “Госуслугах”, обязан ли автолюбитель иметь при себе одновременно документ на электронном носителе и в бумажной (пластиковой) форме, какие изменения могут произойти в 2023 году, - в материале РИА Новости.Электронные водительские праваЭксперимент по внедрению использования электронного водительского удостоверения в нашей стране начался с 1 октября 2022 года.По словам Степана Гибадулина, юриста Европейской юридической службы, электронное водительское удостоверение – копия водительского удостоверения, которое получено автомобилистом в подразделении ГИБДД в установленном порядке, в приложении "Госуслуги Авто" теперь появилась его электронная версия. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщило об этом на своем сайте 13 января 2023 года."Если эксперимент с внедрением электронных удостоверений будет эффективным, то Правила дорожного движения и законодательство скорректируют, сейчас такие изменения готовятся. Но пока они не внесены, автомобилисты, имеющие электронное водительское удостоверение, должны возить с собой оригинал. За его отсутствие предусмотрен штраф по статье 12.3 КоАП в размере 500 руб. Стоит учитывать и тот факт, что не у каждого инспектора ГИБДД может быть в распоряжении считывающее устройство. Важно помнить, что если срок действия водительского удостоверения истек, то автомобилист не сможет внести в систему информацию о дате получения документа", - предупреждает Анна Уткина, Директор по коммуникациям ГК Автодом.Для чего нужныПо словам экспертов, уже с 1 марта 2023 года электронный документ планируется приравнять к обычному и они будут иметь одинаковую юридическую силу.- Предполагается, что использование электронных документов ускорит процесс оформления нарушений ПДД и снизит нагрузку по документообороту. Кроме этого, водители, лишенные права управления транспортным средством, не смогут обмануть инспектора, сказав, что забыли документ дома, поскольку вся информация об ограничениях будет напрямую выводиться из базы данных ГИБДД. Предъявить электронные права в виде QR-кода можно, если основной документ выдан на территории РФ и срок его действия заканчивается не ранее 31 декабря 2023 года. Права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, могут быть автоматически продлены на 3 года в приложении, - рассказывает Сергей Гебель, генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры".Как получить электронные права- Получение электронных водительских прав не является на данный момент обязательным. Водители сами решают, оформлять их или нет. Оформить электронные водительские права можно через приложение "Госуслуги Авто". Его можно скачать как в "Play Market", так и в "App Store". После этого необходимо авторизоваться в приложении через подтвержденную учетную запись "Госуслуг" и указать в специальных полях данные ВУ, - объясняет Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Куда обращаться- Помимо сайта госуслуг, электронные права можно сделать очно – подав заявление в ближайшее отделение ГИБДД, оплатив пошлину за их формирование. После этого необходимо приехать в ведомство, сделать там новую фотографию для электронного удостоверения и проверить, внесены ли в электронную базу Госавтоинспекции права нового образца, - говорят эксперты ГК АвтоСпецЦентр.Кроме того, по словам Анны Салютиной, адвоката, члена Адвокатской палаты Ростовской области, Минцифры пошел навстречу водителям и разрешил для получения и идентификации водительских прав использовать не только сервис "Госуслуги Авто", но и специальное приложение в ВКонтакте.Необходимые документыДля получения электронной копии прав не требуются какие-либо документы. Главное, чтобы у водителя было действительное и не просроченное водительское удостоверение.СрокиОформление электронных прав происходит моментально. Как только пользователь введет номер водительского удостоверения, система автоматически формирует QR-код.- Если новые права были получены недавно, то информация в системе отобразится в течение 24 часов, - отмечает Сергей Гебель.Оформление через “Госуслуги”- Для того, чтобы в приложении “Госуслуги Авто” было сформировано электронное водительское удостоверение, необходимо в приложении “Госуслуги” “вручную” внести сведения о ранее выданном в установленном порядке ВУ (учетная запись должна быть подтвержденной). После авторизации в приложении “Госуслуги Авто”, на его главной странице появится вкладка с отображением водительского удостоверения. Если оно не отображается (“права не найдены”), нужно проверить данные, внесенные в приложении “Госуслуги”: важно совпадение паспорта гражданина РФ и водительского удостоверения. В случае опечатки при вводе данных одного из указанных документов (в том числе смене паспорта), водительское удостоверение в приложении “Госуслуги Авто” отображаться не будет, - предупреждает Степан Гибадулин.По словам Анны Салютиной, в настоящее время есть сложности идентификации документов, у которых срок окончания действия выпадает в промежуток с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года и которые должны быть продлены на 3 года. Все технические вопросы планируется решить до 1 марта 2023 года, и после этого водителям не нужно будет с собой возить пластиковую карточку.Проверка электронных прав на дорогеВ программе есть кнопка "Предъявить права". Если ее нажать, генерируется QR-код, который можно предъявить сотруднику ГИБДД вместо физической карточки.- Также там есть цифровая копия СТС - второго основного документа, который требуют автоинспекторы у водителей, - говорит Марина Шершнева, генеральный директор ООО "АудитКонсалт".По словам эксперта, предъявить электронные документы не сложно, нужно:Предъявлять водительское удостоверение и СТС в электронном виде с помощью приложения можно даже без доступа к интернету."Для корректного отображения информации водительских прав сотрудник ГИБДД должен 3 раза отсканировать меняющиеся данные QR-кода. Сейчас появилась новая опция "Повернуть", с помощью которой можно прочитать информацию с оборотной стороны водительских прав с указанием открытых категорий. Аналогично будет считываться информация со всех сторон СТС", - отмечает Анна Салютина.Безопасность электронных правЭлектронные документы удобно использовать, их тяжело подделать и невозможно потерять.- Однако ряд вопросов возникает к безопасности самой информационной системы. Ни одна даже самая защищенная информационная система не может гарантировать абсолютную безопасность, поэтому периодически появляются сообщения о получении злоумышленниками несанкционированного доступа к той или иной базе данных. Одновременно с этим практика показывает, что данные паспортов и водительских удостоверений довольно часто попадают в различные утечки, поэтому аналогичные проблемы могут возникнуть и у пользователей приложения "Госуслуги Авто". Остается надеяться, что разработчики сделают систему безопасной и исключат возможность доступа к ней со стороны всевозможных злоумышленников, - говорит Сергей Гебель.Советы экспертовПо словам экспертов, в ГИБДД дали пояснение, что инспектора имеют полное право оштрафовать водителя, если не будет считываться QR-код, за исключением, если имеется техническая поломка со стороны сервиса проверки. Штраф составит 500 рублей. До 1 марта все технические средства ГИБДД должны пройти полную проверку на соответствие, чтобы исключить нежелательные явления при проверке документов.- До конца февраля все заинтересованные ведомства должны внести поправки в свои Положения и нормативные акты, чтобы исключить требование наличия бумажного водительского удостоверения при проверке информации на электронной платформе. На данный момент сотрудник ГИБДД может проверить документ в электронной базе и потребовать от водителя предоставить бумажный вариант. Штрих-коды, которые расположены с обратной стороны водительских удостоверений не будут считываться сканерами сотрудников ГИБДД с 1 марта 2023 года, поэтому нет смысла использовать одновременно электронный и бумажный вариант документа (но при этом сохраняется требование иметь пластиковый документ для проверки), - говорит Анна Салютина.Также изменяется стоимость получения водительских документов. До 1 января 2023 года можно было воспользоваться скидкой в размере 30% на оформление документов, то теперь это предложение отменено. Стоимость водительских прав – 2000 рублей, ПТС – 800 рублей, СТС – 500 рублей.Меняются также правила предоставления медицинских документов. Медицинское заключение водители всё равно предоставляют ГИБДД, но теперь ведомство осуществляет дополнительный запрос в электронном виде в Минздрав РФ для подтверждения сведений по медицинскому заключению. Нововведение будет полезным для тех, кто по какой-то причине утратил медицинскую справку.

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https://ria.ru/20221206/prava-1836807040.html

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https://ria.ru/20221114/udostoverenie-1831435316.html

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Артем Смирнов

россия, гибдд мвд рф, автомобилисты, автомобили, авто