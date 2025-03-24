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Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились - РИА Новости, 24.03.2025
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги Руси — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
2025-03-24T14:00:00+03:00
2025-03-24T14:00:00+03:00
2025-03-24T14:23:00+03:00
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Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
audio/mpeg
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
audio/mpeg
О том, как русские князья сражались с Хазарским каганатом и печенегами можно послушать в первом и во втором эпизодах подкаста "Новороссия. Русский фронтир".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Всеволод БорисовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
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Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги Руси — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?