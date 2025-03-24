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Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились - РИА Новости, 24.03.2025
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Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
14:00 24.03.2025 (обновлено: 14:23 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/polovtsy-2006933313.html
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились - РИА Новости, 24.03.2025
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги Руси — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
2025-03-24T14:00:00+03:00
2025-03-24T14:23:00+03:00
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Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
audio/mpeg
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
audio/mpeg
О том, как русские князья сражались с Хазарским каганатом и печенегами можно послушать в первом и во втором эпизодах подкаста "Новороссия. Русский фронтир".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Всеволод БорисовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
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русское географическое общество, киев, новороссия, донбасс, спбгу, черное море, история, россия, аудио, подкаст
Новороссия.Русский фронтир, Русское географическое общество, Киев, Новороссия, Донбасс, СПбГУ, Черное море, история, Россия, Подкаст

Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились

Новороссия.Русский фронтир
Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились
Вчера, 14:00
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После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги Руси — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?
О том, как русские князья сражались с Хазарским каганатом и печенегами можно послушать в первом и во втором эпизодах подкаста "Новороссия. Русский фронтир".
Эксперты эпизода:
  • доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического регионоведения СПбГУ Юрий Кривошеев;
  • доктор исторических наук, заведующий кафедрой региональной истории, профессор Донецкого государственного университета Владимир Агапов.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Звукорежиссер: Всеволод Борисов
Редактор: Ольга Ильиных
Голос: Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева
 
Новороссия.Русский фронтирРусское географическое обществоКиевНовороссияДонбассСПбГУЧерное мореисторияРоссияПодкаст
 
 
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