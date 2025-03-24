https://ria.ru/20250324/polovtsy-2006933313.html

Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились

Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились - РИА Новости, 24.03.2025

Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились

После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги Руси — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году?

2025-03-24T14:00:00+03:00

2025-03-24T14:00:00+03:00

2025-03-24T14:23:00+03:00

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Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году? audio/mpeg

Борьба за Причерноморье. Как князья Руси с половцами бились После победы над хазарами и печенегами в степях Северного Причерноморья на 25 лет установился мир. Его нарушили новые враги — половцы. Кто из русских князей придумал идти в поход под звуки церковных песнопений и иконами в руках? Как на самом деле выглядели половцы? Чем закончилась битва на реке Калка в 1223 году? audio/mpeg

О том, как русские князья сражались с Хазарским каганатом и печенегами можно послушать в первом и во втором эпизодах подкаста "Новороссия. Русский фронтир".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Всеволод БорисовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Коротков, Анастасия Кудрявцева

киев

новороссия

донбасс

черное море

россия

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русское географическое общество, киев, новороссия, донбасс, спбгу, черное море, история, россия, аудио, подкаст