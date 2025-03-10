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Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества - РИА Новости, 10.03.2025
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Новороссия.Русский фронтир
 
15:00 10.03.2025 (обновлено: 15:06 10.03.2025)
https://ria.ru/20250310/novorossiya-2004052886.html
Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества
Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества - РИА Новости, 10.03.2025
Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества
Обширные степные территории Северного Причерноморья были плацдармом для набегов на южные земли Руси. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья Руси, чтобы освободиться от гнета хазар и чем закончились походы против степного "соседа"?
2025-03-10T15:00:00+03:00
2025-03-10T15:06:00+03:00
новороссия.русский фронтир
новороссия
киев
донбасс
российское геологическое общество
волга
черное море
азовское море
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Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества
Обширная степная территория Новороссии, расположенная в Северном Причерноморье, до 1764 года была плацдармом для набегов на русские земли. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил местность побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья на Руси, чтобы освободиться от их гнета и чем закончились их походы против кочевого противника?
audio/mpeg
Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества
Обширная степная территория Новороссии, расположенная в Северном Причерноморье, до 1764 года была плацдармом для набегов на русские земли. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил местность побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья на Руси, чтобы освободиться от их гнета и чем закончились их походы против кочевого противника?
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Всеволод БорисовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Коротков, Артем Буфтяк
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новороссия, киев, донбасс, российское геологическое общество, волга, черное море, азовское море, аудио, россия, севастопольский государственный университет, русское географическое общество
Новороссия.Русский фронтир, Новороссия, Киев, Донбасс, Российское геологическое общество, Волга, Черное море, Азовское море, Россия, Севастопольский государственный университет, Русское географическое общество

Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества

Новороссия.Русский фронтир
Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества
Вчера, 15:00
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Обширные степные территории Северного Причерноморья были плацдармом для набегов на южные земли Руси. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья Руси, чтобы освободиться от гнета хазар и чем закончились походы против степного "соседа"?
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, сотрудник Севастопольского государственного университета Эдуард Кравченко;
  • кандидат исторических наук, руководитель кафедры истории России Астраханского государственного университета имени Татищева Дмитрий Васильев.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
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Звукорежиссер: Всеволод Борисов
Редактор: Ольга Ильиных
Голос: Артем Коротков, Артем Буфтяк
 
Новороссия.Русский фронтирНовороссияКиевДонбассРоссийское геологическое обществоВолгаЧерное мореАзовское мореРоссияСевастопольский государственный университетРусское географическое общество
 
 
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