https://ria.ru/20250310/novorossiya-2004052886.html

Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества

Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества - РИА Новости, 10.03.2025

Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества

Обширные степные территории Северного Причерноморья были плацдармом для набегов на южные земли Руси. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья Руси, чтобы освободиться от гнета хазар и чем закончились походы против степного "соседа"?

2025-03-10T15:00:00+03:00

2025-03-10T15:00:00+03:00

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Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества Обширная степная территория Новороссии, расположенная в Северном Причерноморье, до 1764 года была плацдармом для набегов на русские земли. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил местность побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья на Руси, чтобы освободиться от их гнета и чем закончились их походы против кочевого противника? audio/mpeg

Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества Обширная степная территория Новороссии, расположенная в Северном Причерноморье, до 1764 года была плацдармом для набегов на русские земли. Как в IX-X века Хазарский каганат захватил местность побережья Чёрного и Азовского морей? Что делали князья на Руси, чтобы освободиться от их гнета и чем закончились их походы против кочевого противника? audio/mpeg

Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Всеволод БорисовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Коротков, Артем Буфтяк

новороссия

киев

донбасс

черное море

азовское море

россия

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