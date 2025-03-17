Рейтинг@Mail.ru
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов - РИА Новости, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новороссия. Русский Фронтир - хедер - РИА Новости, 1920
Новороссия.Русский фронтир
 
13:00 17.03.2025 (обновлено: 14:13 17.03.2025)
https://ria.ru/20250317/pechenegi-2005449791.html
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов - РИА Новости, 17.03.2025
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как князья Руси защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. Какой враг объединил русских князей и кочевников?
2025-03-17T13:00:00+03:00
2025-03-17T14:13:00+03:00
новороссия.русский фронтир
новороссия
киев
волга
черное море
русское географическое общество
московский педагогический государственный университет
севастопольский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005447552_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_93591666d04865a9aeb37aee71949a44.png
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южную границу от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как славяне защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. И против кого русские князья и кочевники воевали вместе?
audio/mpeg
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южную границу от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как славяне защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. И против кого русские князья и кочевники воевали вместе?
audio/mpeg
О том, как князья освобождали земли Северного Причерноморья от степных кочевников можно послушать в первом эпизоде "Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Анна Бастракова
новороссия
киев
черное море
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/11/2005447552_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_c85c2793d953ba59279ae756b5869dda.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссия, киев, волга, черное море, русское географическое общество, московский педагогический государственный университет, севастопольский государственный университет, донбасс, аудио, россия, история
Новороссия.Русский фронтир, Новороссия, Киев, Волга, Черное море, Русское географическое общество, Московский педагогический государственный университет, Севастопольский государственный университет, Донбасс, Россия, история

Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов

Новороссия.Русский фронтир
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южную границу от печенегов
13:00
Читать ria.ru в
Дзен
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как князья Руси защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. Какой враг объединил русских князей и кочевников?
О том, как князья освобождали земли Северного Причерноморья от степных кочевников можно послушать в первом эпизоде "Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества".
Эксперты эпизода:
  • кандидат исторических наук, сотрудник Севастопольского государственного университета Эдуард Кравченко;
  • кандидат исторических наук, руководитель кафедры истории России Астраханского государственного университета имени Татищева Дмитрий Васильев;
  • доцент, кандидат исторических наук, профессор кафедры истории МПГУ Герман Артамонов;
  • доктор исторических наук, заведующий кафедрой региональной истории, профессор Донецкого государственного университета Владимир Агапов.
Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ".
_____
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Яндекс.Музыка
Apple Podcasts
Castbox
ВК

Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
_____
Звукорежиссер: Олег Чижов
Редактор: Ольга Ильиных
Голос: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Анна Бастракова
 
Новороссия.Русский фронтирНовороссияКиевВолгаЧерное мореРусское географическое обществоМосковский педагогический государственный университетСевастопольский государственный университетДонбассРоссияистория
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала