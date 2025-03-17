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Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов - РИА Новости, 17.03.2025
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как князья Руси защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. Какой враг объединил русских князей и кочевников?
2025-03-17T13:00:00+03:00
2025-03-17T13:00:00+03:00
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Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южную границу от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как славяне защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. И против кого русские князья и кочевники воевали вместе?
audio/mpeg
Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южную границу от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как славяне защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. И против кого русские князья и кочевники воевали вместе?
audio/mpeg
О том, как князья освобождали земли Северного Причерноморья от степных кочевников можно послушать в первом эпизоде "Русь и Хазарский каганат. Два века соперничества".Эксперты эпизода:Проект создан при поддержке Русского Географического Общества и в партнерстве с АНО "Центр содействия реализации гуманитарных и образовательных программ"._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВКСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста._____Звукорежиссер: Олег ЧижовРедактор: Ольга ИльиныхГолос: Артем Буфтяк, Анастасия Кудрявцева, Анна Бастракова
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Союзники, ставшие врагами. Как Русь обороняла южные границы от печенегов
Как только Русь победила одного врага, на ее границах появился новый — печенеги. Торговля их не интересовала, в отличие от военной добычи. Как князья Руси защищали южные границы своих земель. Кто нанимал печенегов в междоусобной борьбе с братьями. Какой враг объединил русских князей и кочевников?