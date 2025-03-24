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Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов - РИА Новости, 24.03.2025
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09:15 24.03.2025 (обновлено: 11:19 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/ekzameny-2006865389.html
Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов
Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов - РИА Новости, 24.03.2025
Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проконтролировать обеспечение прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей РИА Новости, 24.03.2025
2025-03-24T09:15:00+03:00
2025-03-24T11:19:00+03:00
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санкт-петербург
игорь краснов
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образование - общество
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проконтролировать обеспечение прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и вузов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В преддверии проведения государственной итоговой аттестации вопросы обеспечения прав учащихся приобретают особую значимость. В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования", - говорится в сообщении. Как уточнили в Генпрокуратуре, в числе приоритетных направлений надзора значатся: пресечение фактов неправомерных отказов девятиклассникам продолжить обучение в общеобразовательной организации; недопущение незаконного привлечения учащихся к административной ответственности в связи с несоблюдением ими правил сдачи экзаменов (использование цифровых устройств); оценка подготовки образовательных учреждений к приемной кампании 2025-2026 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России. Кроме того, прокуроры должны будут проконтролировать реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам, а также соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования в рамках отдельной квоты.
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общество, россия, москва, санкт-петербург, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Игорь Краснов, Генеральная прокуратура РФ, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов

Краснов поручил проконтролировать соблюдение прав учеников при сдаче экзаменов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проконтролировать обеспечение прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и вузов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«
"В преддверии проведения государственной итоговой аттестации вопросы обеспечения прав учащихся приобретают особую значимость. В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Генпрокуратуре, в числе приоритетных направлений надзора значатся: пресечение фактов неправомерных отказов девятиклассникам продолжить обучение в общеобразовательной организации; недопущение незаконного привлечения учащихся к административной ответственности в связи с несоблюдением ими правил сдачи экзаменов (использование цифровых устройств); оценка подготовки образовательных учреждений к приемной кампании 2025-2026 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России.
Кроме того, прокуроры должны будут проконтролировать реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам, а также соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования в рамках отдельной квоты.
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