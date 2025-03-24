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Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов

Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов - РИА Новости, 24.03.2025

Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проконтролировать обеспечение прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей РИА Новости, 24.03.2025

2025-03-24T09:15:00+03:00

2025-03-24T09:15:00+03:00

2025-03-24T11:19:00+03:00

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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проконтролировать обеспечение прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и вузов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В преддверии проведения государственной итоговой аттестации вопросы обеспечения прав учащихся приобретают особую значимость. В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования", - говорится в сообщении. Как уточнили в Генпрокуратуре, в числе приоритетных направлений надзора значатся: пресечение фактов неправомерных отказов девятиклассникам продолжить обучение в общеобразовательной организации; недопущение незаконного привлечения учащихся к административной ответственности в связи с несоблюдением ими правил сдачи экзаменов (использование цифровых устройств); оценка подготовки образовательных учреждений к приемной кампании 2025-2026 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России. Кроме того, прокуроры должны будут проконтролировать реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам, а также соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования в рамках отдельной квоты.

https://ria.ru/20241219/minprosvescheniya-1990051419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, москва, санкт-петербург, игорь краснов, генеральная прокуратура рф, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование