Генпрокуратура проверит соблюдение прав школьников при сдаче экзаменов
Краснов поручил проконтролировать соблюдение прав учеников при сдаче экзаменов
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил проконтролировать обеспечение прав учащихся во время сдачи экзаменов и зачисления в старшие классы школ, колледжей и вузов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
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"В преддверии проведения государственной итоговой аттестации вопросы обеспечения прав учащихся приобретают особую значимость. В этой связи Игорь Краснов дал указание прокурорам всех регионов проверить соблюдение конституционных прав детей при получении образования", - говорится в сообщении.
Как уточнили в Генпрокуратуре, в числе приоритетных направлений надзора значатся: пресечение фактов неправомерных отказов девятиклассникам продолжить обучение в общеобразовательной организации; недопущение незаконного привлечения учащихся к административной ответственности в связи с несоблюдением ими правил сдачи экзаменов (использование цифровых устройств); оценка подготовки образовательных учреждений к приемной кампании 2025-2026 учебного года в соответствии с приказом Минобрнауки России.
Кроме того, прокуроры должны будут проконтролировать реализацию в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области эксперимента по сдаче ОГЭ в 2025 году только по двум предметам, а также соблюдение прав детей участников специальной военной операции на поступление в учреждения среднего профессионального и высшего образования в рамках отдельной квоты.
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