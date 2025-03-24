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Президент Бразилии посетит Россию в мае - РИА Новости, 24.03.2025
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00:25 24.03.2025 (обновлено: 01:07 24.03.2025)
https://ria.ru/20250324/braziliya-2006836557.html
Президент Бразилии посетит Россию в мае
Президент Бразилии посетит Россию в мае - РИА Новости, 24.03.2025
Президент Бразилии посетит Россию в мае
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете... РИА Новости, 24.03.2025
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владимир путин
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo. "Президент поедет (в мае) в Россию, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным, и в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином", - сказал он. В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии. Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
https://ria.ru/20250322/dom-2006666523.html
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в мире, россия, бразилия, китай, луис инасиу лула да силва, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Россия, Бразилия, Китай, Луис Инасиу Лула да Силва, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Президент Бразилии посетит Россию в мае

Президент Бразилии Лула да Силва посетит РФ в мае и встретится с Путиным

© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo.
"Президент поедет (в мае) в Россию, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным, и в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином", - сказал он.
Панорама Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
В Бразилии и на Мадагаскаре появятся партнерские Русские дома
22 марта, 15:32
В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
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В миреРоссияБразилияКитайЛуис Инасиу Лула да СилваВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
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