Президент Бразилии посетит Россию в мае
Президент Бразилии Лула да Силва посетит РФ в мае и встретится с Путиным
© AP Photo / Eraldo PeresПрезидент Бразилии Лула Инасио да Силва
© AP Photo / Eraldo Peres
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo.
"Президент поедет (в мае) в Россию, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным, и в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином", - сказал он.
В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии.
Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.
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