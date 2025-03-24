https://ria.ru/20250324/braziliya-2006836557.html

Президент Бразилии посетит Россию в мае

Президент Бразилии посетит Россию в мае - РИА Новости, 24.03.2025

Президент Бразилии посетит Россию в мае

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете... РИА Новости, 24.03.2025

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2025-03-24T01:07:00+03:00

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луис инасиу лула да силва

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 мар - РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посетит в мае Россию, ещё раз подтвердил его помощник по международным вопросам Селсу Аморим в интервью газете Folha de S.Paulo. "Президент поедет (в мае) в Россию, где у него состоится двусторонняя встреча с Путиным, и в Китай, где он встретится с Си Цзиньпином", - сказал он. В конце января пресс-служба президента Бразилии по итогам телефонного разговора лидеров РФ и этой латиноамериканской страны сообщила, что Луис Инасиу Лула да Силва был приглашен в РФ на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и высказал намерение участвовать в этом мероприятии. Россия будет рада видеть всех, кто хочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Приглашение на празднование 80-летия Победы в Москве получили многие главы государств, сообщил журналистам на минувшей неделе помощник президента РФ Юрий Ушаков.

https://ria.ru/20250322/dom-2006666523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, бразилия, китай, луис инасиу лула да силва, владимир путин, си цзиньпин