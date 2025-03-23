https://ria.ru/20250323/uoltts-2006805942.html

Уолтц заявил о приближении конфликта на Украине к миру

Уолтц заявил о приближении конфликта на Украине к миру - РИА Новости, 23.03.2025

Уолтц заявил о приближении конфликта на Украине к миру

Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц,... РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T18:18:00+03:00

2025-03-23T18:18:00+03:00

2025-03-23T18:18:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

телефонный разговор путина и трампа (18 марта)

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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии. "Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента (США Дональда - ред.) Трампа с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", - заявил Уолтц телеканалу CBS News. Следующим этапом на пути к достижению мира на Украине США считают обсуждение "линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта", добавил он. "Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть", - уточнил советник президента США. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе. Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, сообщала ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.

https://ria.ru/20250319/tramp-2006070625.html

https://ria.ru/20250323/ssha-2006800362.html

россия

сша

украина

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире