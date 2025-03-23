Уолтц заявил о приближении конфликта на Украине к миру
Советник президента США Уолтц: конфликт на Украине близок к достижению мира
© AP Photo / Alex BrandonСоветник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц
© AP Photo / Alex Brandon
Советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Конфликт на Украине близок к достижению мира как никогда ранее, заявил в воскресенье советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц, комментируя предстоящие переговоры в Саудовской Аравии.
"Мы приближаемся, и мы ближе к миру, чем когда-либо... И прогресс будет следующим: у нас есть это прекращение огня по инфраструктуре, которое вступило в силу сразу после телефонного разговора президента (США Дональда - ред.) Трампа с президентом (России Владимиром - ред.) Путиным на этой неделе, теперь мы собираемся поговорить о прекращении огня на Черном море, чтобы обе стороны могли перевозить зерно, топливо и возобновить торговлю в Черном море", - заявил Уолтц телеканалу CBS News.
Следующим этапом на пути к достижению мира на Украине США считают обсуждение "линий контроля, которые являются фактическими линиями фронта", добавил он.
"Это касается деталей механизмов проверки, поддержания мира, замораживания линий там, где они есть", - уточнил советник президента США.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России, сообщала ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники.