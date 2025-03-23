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В Эр-Рияде началась встреча представителей США и Украины
В Эр-Рияде началась встреча представителей США и Украины - РИА Новости, 23.03.2025
В Эр-Рияде началась встреча представителей США и Украины
Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде началась. РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T18:45:00+03:00
2025-03-23T18:45:00+03:00
2025-03-23T18:59:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что встреча с представителями США в Эр-Рияде началась.Ранее журналист телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс со ссылкой на информированные источники сообщала, что техническая команда США планирует провести встречу с представителями Украины в Эр-Рияде в воскресенье, 23 марта, за день до запланированной встречи с представителями России."Мы начали встречу с американской командой в Эр-Рияде... В повестке дня - предложения по защите энергетических объектов и критической инфрастуктуры. Сегодня мы прорабатываем ряд сложных технических вопросов, в состав нашей делегации входят эксперты по энергетике, а также военные представители", - написал Умеров в социальной сети X.Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
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В Эр-Рияде началась встреча представителей США и Украины
Министр обороны Умеров: встреча представителей Украины и США в Эр-Рияде началась