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Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
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16:15 23.03.2025
https://ria.ru/20250323/tramp-2006794252.html
Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине
Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине - РИА Новости, 23.03.2025
Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт мог привести к началу Третьей мировой войны, но на данный момент ситуация "отчасти под контролем". РИА Новости, 23.03.2025
2025-03-23T16:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт мог привести к началу Третьей мировой войны, но на данный момент ситуация "отчасти под контролем". "Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - заявил Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире
Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта), В мире
Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине

Трамп: конфликт на Украине мог привести к Третьей мировой войне

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт мог привести к началу Третьей мировой войны, но на данный момент ситуация "отчасти под контролем".
"Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - заявил Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя конфликт на Украине.
Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Трамп рассказал, как оценивает свое общение с Путиным
Вчера, 10:42
 
РоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Телефонный разговор Путина и Трампа (18 марта)В мире
 
 
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