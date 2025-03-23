https://ria.ru/20250323/tramp-2006794252.html

Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине

Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине - РИА Новости, 23.03.2025

Трамп рассказал, к чему мог привести конфликт на Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт мог привести к началу Третьей мировой войны, но на данный момент ситуация "отчасти под контролем". РИА Новости, 23.03.2025

2025-03-23T16:15:00+03:00

2025-03-23T16:15:00+03:00

2025-03-23T16:15:00+03:00

россия

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

совет федерации рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002894102_221:0:3000:1563_1920x0_80_0_0_c39c0dd289de1a00cec1c8f706692229.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что украинский конфликт мог привести к началу Третьей мировой войны, но на данный момент ситуация "отчасти под контролем". "Такие вещи могут привести к Третьей мировой войне... Я думаю, это отчасти под контролем", - заявил Трамп в интервью порталу OutKick, комментируя конфликт на Украине. Президент России Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет. Экспертная встреча России и США, как сообщал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, состоится 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Как ожидается, переговоры будут посвящены Черноморской инициативе.

https://ria.ru/20250323/trump-2006753197.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), телефонный разговор путина и трампа (18 марта), в мире